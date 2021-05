Simeone no quiere saber nada de lo que haga mañana el Sevilla

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró tras empatar en el Camp Nou (0-0), dejar LaLiga en manos del Real Madrid y devolver ciertas opciones al Sevilla FC que su equipo irá "así hasta el final, partido a partido", independientemente de la clasificación.

El preparador argentino aseguró que no verá el partido de este domingo entre el Real Madrid y el equipo de Julen Lopetegui porque no lo pasa "bien", pero que lo importante ahora es tener "tranquilidad". "Cuando empecé en el club me ilusionaba con esto: que el Atlético de Madrid compita siempre hasta el final", explicó.

"Estamos en un campeonato fantástico. Obviamente hay cuatro equipos buscando el mejor final. Vinimos a Barcelona a hacer un partido con decisión, con seguridad, con trabajo colectivo y el partido que imaginamos sucedió", indicó en rueda de prensa.

Simeone elogió la primera parte de sus jugadores y dijo que "el segundo tiempo fue más parejo", aunque destacó ocasiones de ambos conjuntos."Me quedo con un gran trabajo del equipo y con seguir en la línea en la que estamos, que es partido a partido", insistió.

Simeone lamentó no haber podido ganar por primera vez en el Camp Nou, pero repitió que está "seguro" de que "va a haber una primera vez".

"Lo único que les pedí a los futbolistas es que jueguen. Que sean ellos mismos y que logren poder jugar. Y lo hicieron absolutamente. Eso me llena de alegría, porque el éxito está en poder competir todos los años en el lugar donde estamos", opinó.