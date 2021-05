Betis Deportivo 2-1 CD San Fernando: 'Lágrimas de tristeza, pero también de orgullo con un filial para el recuerdo'

El Betis Deportivo ganó al CD San Fernando por 2-1, gracias a los goles de Chema Núñez y David Carmona, en la última jornada de la segunda fase en el Grupo IV-C de Segunda división B, categoría que a partir de la próxima temporada dejará paso a la Primera y Segunda RFEF. Los de Manel Ruano ya tenían asegurado su pasaporte para estrenar la nueva categoría de Bronce del fútbol español, pero lucharon hasta el último segundo por militar en Segunda división en la 2021/2022.

Por ese motivo, estaba muy pendiente de las noticias que llegaban desde Murcia, donde el Algeciras venció al UCAM por 1-2, gracias a dos goles de penalti (inexistente el segundo) que dejan de momento sin el sueño del ascenso al filial heliopolitano. El epílogo de la temporada es triste, puesto que acaba sin el premio que el esfuerzo de esta aplaudida generación se merecía. Al final, pesó demasiado la derrota de la semana pasada ante el Atlético Sanluqueño y es imposible no acordarse de la ocasión que Raúl García tuvo en el último segundo en El Palmar.

No obstante, cuando pase esa decepción por no poder estar mañana en el sorteo del 'Play off' de ascenso a Segunda que se celebrará este lunes en Mérida, sólo puede quedar agradecimiento y orgullo. Mucho orgullo por la 20/21 que ha regalado el segundo equipo del Betis, que recibió una atronadora ovación de las gradas de la ciudad deportiva para ayudarles a secar las lágrimas por ver escapar el sueño. La temporada ha sido para enmarcar. Y eso es lo de que debe quedar.

Chema Núñez mantenía viva la llama

Manel Ruano sorprendió con Carmona en el lugar de Fran Delgado en el lateral derecho y Marchena partía como pivote. El técnico del Betis Deportivo no podía contar con Bandaogo ni tampoco con Rodri, que seguía las evoluciones de sus compañeros del filial desde la zona 'lounge' de la cafetería de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, acompañado por toda la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo.

Todos ellos torcieron el gesto en un arranque pletórico del San Fernando. Ferrón y Hugo Rodríguez asustaron en el primer minuto de juego y en el 13', Luis Martínez (pletórico, un día más, durante todo el choque) estuvo providencial lanzándose al suelo para taponar un remate de Hugo y el intento posterior de segunda jugada, desviando el peligro a córner.

Con todo, las mejores ocasiones fueron para el Betis Deportivo, que en el minuto 10 vio cómo le quitaban un gol absolutamente legal. Calderón botó una falta desde el costado izquierdo y Fran Callejón se elevaba sobre todos los contendientes para cabecear al fondo de las mallas. La repetición demostró que el zaguero verdiblanco partía en posición legal y el tanto debió subir al marcador.

Como no iban a ser todo malas noticias, llegaba el gol del UCAM ante el Algeciras (dueño de la tercera plaza al inicio de esta última jornada), que eso sí empataría antes del descanso y remontaría mediado el segundo tiempo. Casualidad o no, coincidía con la mejor fase del Betis Deportivo, que se hizo con el balón, conducía con acierto y tocaba con paciencia por dentro buscando romper por fuera ante un equipo ahora muy replegado y con mucha gente cerrando en defensa.

En una de esas acciones, Julio Alonso ganó línea de fondo y puso un centro templadito que Baena no acertó a rematar ni la zaga isleña a despejar. La pelota quedó muerta en el área y Chema Núñez, a la media vuelta, batió a Matías Ramos y anotó su primer tanto como verdiblanco (32'). Con el 1-0, se llegó al tiempo de asueto.

El Algeciras remonta en Murcia y despierta al filial de su sueño

La reanudación comenzó sin cambios, con un intenso temporal de viento y lluvia, con pocas ocasiones reseñables y con muchas dosis de pragmatismo. El filial del Betis intentaba tener el balón, moverlo con criterio y correr los menores riesgos posibles, ya que el San Fernando no ocultaba su intención de salir disparado a la contra a la más mínima oportunidad.

Omar Perdomo, uno de los revulsivos de Jovan Stankovic, puso a prueba a Dani Rebollo antes de que Ruano moviese el banquillo para retirar a los dos protagonistas de la acción del gol: Baena y Chema Núñez por Fran Delgado y Simón, doblando efectivos en el costado derecho para frenar al hiperactivo Hugo Rodríguez -vía preferente de ataque del San Fernando- y adelantar a Fran Callejón para ayudar a contener a Marchena en un doble pivote.

La primera parte del plan salió bien, pues el Betis mantenía controlado al San Fernando y no pasaba demasiados apuros atrás. Es más, en una magnífica contra conducida por David Ramos, su tocayo Carmona culminó en boca de gol y sentenció el triunfo con el 2-0 en el 89'. Sin embargo, la segunda ya no dependía de los canteranos verdiblancos.

Esta vez, repetir el milagro de Córdoba no estaba en su mano. Las plegarias heliopolitanas estaban en Murcia, necesitaban un gol del UCAM. No lo logró, pues el árbitro no vio una mano clarísima en el área del Algeciras. El que sí llegó fue el tanto del honor del San Fernando, un golazo de Dopi, con control de muchos quilates y un disparo inapelable ante el que nada pudo hacer Dani Rebollo.

Ganar 2-0 o 2-1, eso ya era lo de menos. Ya sólo quedaban lágrimas. De tristeza, primero y de rabia, al ver el resumen del UCAM-Algeciras, que sólo serán de orgullo de aquí a nada. Así se despide el mejor Betis Deportivo que se recuerda.



- Ficha técnica:

2- Betis Deportivo: Dani Rebollo, Carmona, Luis Martínez, Fran Callejón, Julio Alonso; Marchena, David Ramos, Chema Núñez; Baena, Calderón y Raúl (Mizzian 86').

1- CD San Fernando: Matías Ramos, Gabi Ramos (Dopi 83'), Juan Rodríguez, Lolo González, Varela; Manu Moreno (Omar Perdomo 60'), Raúl Palma (Jorge García 79'); Jonathan Biabiany, Toscano, Hugo Rodríguez y Francis Ferrón.

Árbitro: Carbonell Hernández (Comité Valenciano). Amonestó, por parte visitante, a Biabiany, Juan Rodríguez y Gabi Ramos y, de los locales, al técnico Manel Ruano y a Carmona.

Goles: 1-0 (32') Chema Núñez; 2-0 (89') Carmona; 2-1 (90+1) Dopi.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta y última jornada de la segunda fase en el Grupo 4-C de la Segunda división B, disputado en el campo principal de la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante unos 400 espectadores.