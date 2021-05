Luis Enrique, atento en Valdebebas a los seleccionables de Real Madrid y Sevilla: "Están todos a muy buen nivel"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, no se ha querido perder uno de los partidos de la jornada y casi de LaLiga. El asturiano ha estado en el palco del estadio Alfredo di Stefano de Valdebebas y no ha quitado ojo a los seleccionables de Real Madrid (Odriozola, Nacho y Asensio) y del Sevilla FC (Navas, Jordán y Suso).

Sólo cinco de los 22 futbolistas titulares de Zidane y Lopetegui, algo que le pareció escaso. "Muchos muchos no hay, la verdad, me gustaría que hubiese muchos más sobre el terreno de juego, pero es cierto que los que están jugando lo hacen a muy buen nivel", ha manifestado Luis Enrique ante las cámaras de M+LaLiga.

"Estamos disfrutando de un final de temporada atípico, por la enorme igualdad que hay en la clasificación y apasionante", ha destacado el técnico de la 'Roja' que no ha hecho especial celebración por la última noticia de la UEFA, que permitirá convocar a 26 futbolistas en lugar de los 23 que habitualmente participan en los grandes torneos internacionales.

Y es que, si bien ha reconocido que es "una comodidad extra poder llevar a 26", no asegura que tenga sitio para tres hombres más de cara a la Eurocopa de este verano, que además tendrá al sevillano estadio de La Cartuja como sede de España en la Fase de Grupos. "Aún no no está decidido si irán 26 jugadores o sólo 23. Hay tiempo para pensarlo, pero no tienen por qué ir 26", ha asegurado, enigmático.

"La principal duda que tenemos todos los seleccionadores cómo será el estado físico con el que van a llegar los internacionales. No es fácil llegar al cien por cien porque hay muchos partidos. Van a llegar 'machacadetes', pero eso es algo común para todas las selecciones", ha manifestado Luis Enrique, que entiende que el cansancio no será una excusa. "¿Ramos? Llevaré a los mejores, ese es el único baremo", ha sentenciado.