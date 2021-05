Arde 'El Chiringuito': El enfado del Madrid por el penalti de Militao ante el Sevilla lo paga... ¡el Betis!

Ardía el plató de El Chiringuito de Mega con el polémico penalti de Militao en el Real Madrid-Sevilla FC. El enfado con la decisión del colegiado Martínez Munuera y su colega en el VAR González González es enorme y lo ha pagado... ¡el Betis! En el fragmento del programa compartido por redes sociales se puede sentir la indignación de la prensa merengue, que rescata una acción muy parecida de Juan Miranda en el 0-0 contra los verdiblancos de hace un par de semanas.

El más encedido de todos era el conductor del debate, un Josep Pedrerol que realizó varios 'speach' en ese sentido y que no atendía a razones cuando el experto arbitral de su propio programa, Juanfe Sanz, le argumentaba por qué cree que González González, que estaba sentado en la sala del videoarbitraje en ambos partidos y que se había convertido en la diana del madridismo para denunciar un robo, acertó al no avisar el día de la acción de Miranda y también al alertar de su error a Martínez Munuera en la jugada que pasó de un penalti de Bono sobre Benzema a otro en contra del Madrid por manos de Militao.

Las explicaciones de Juanfe Sanz, con la ayuda de un Rafa Guerrero que le daba la razón pero culpaba al Comité Técnico de Árbitros de tener una Liga en la que nadie sabe lo que es penalti y lo que no, hacían estallar a la bancada merengue. Tomás Roncero, Edu Aguirre o José Luis Sánchez ponían el grito en el cielo, mientras Cristóbal Soria se mofaba de ellos asegurando que jamás había visto un debate así de caliente "por un acierto del VAR" y Jorge D'Alessandro les llamaba "llorones" y resaltaba que el Madrid no ganó por su pobre propuesta, igual de mediocre que la del resto de candidatos de una Liga que considera "pésima".

De los madridistas, sólo Balboa mantenía que es "claramente" punible la acción del central brasileño. "El arbitraje en España es un desastre", insistía Pedrerol, que mantenía que "al Real Madrid le han robado dos puntos" vitales en la lucha por el título. "Si no es penalti de Militao, se los quitan contra el Sevilla y, si lo es, se los quitaron contra el Betis porque la acción es idéntica y en el VAR estaba la misma persona: González González". Y es que, pese a no jugar, en el popular espacio nocturno se habló más del cuadro de Pellegrini que de ningún otro.

A buen seguro, durante los próximos días dará mucho que hablar la exclusiva que ofrecía José Luis Sánchez, que aseguraba que los adjetivos con los que el vestuario del Real Madrid se refería a la actuación arbitral contra el Sevilla no se podían reproducir en televisión por ser demasiado malsonantes: "Están hartos y este partido ha rescatado todas las acciones polémicas en su contra a lo largo de la temporada y de la que la plantilla había decidido no hablar públicamente".

"Florentino Pérez bajó al vestuario del Real Madrid al término del partido y estaba muy enfadado con el arbitraje", añadía al respecto Edu Aguirre, que añadía que Zidane y los jugadores tenían un mosqueo "monumental" y que en 'petit comité' habían explotado: "Nos han robado en nuestra propia casa. Es una p... vergüenza", aseguraba que le había dicho, textualmente, un conocido futbolista del cuadro blanco.