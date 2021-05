Clemente, sobre su Betis: "Denilson era un buen jugador aunque un poco mamón"

Javier Clemente tuvo un paso breve por el Betis, pero dejó huella. Llegó tras una larga etapa en la selección española, precedido por la polémica por haberse 'llevado' al combinado nacional de su sede de Sevilla y para salvar a un Betis que era colista tras un mal inicio de temporada, en el que tuvo dos entrenadores (Aragonés y Antonio Oliveira) en pretemporada y Cantatore para el arranque.

El técnico vasco, en una entrevista con Diario de Sevilla, repasa aquellos nueve intensos meses, en los que logró sacar al club verdiblanco del pozo, pero no le sirvieron para que Lopera le renovase. "Llegué al Betis cuando iba último (7ª jornada de la 98/99). Acabamos undécimos. Le dije a Lopera: 'No hemos pasado apuros, no se queje'. Y él: 'Teníamos que entrar en UEFA'. 'Milagros no puedo hacer. Hay que fortalecer algo la plantilla'. Respondió: 'Usted no va a seguir'. Al año lo vi: 'Don Manuel, trajo a Griguol, hizo cinco fichajes, gastó un montón de dinero y bajaron a Segunda'. ¿Y sabe qué me dijo? 'Me equivoqué, no te tenía que haber echado'. (...) Aquel Betis era bonito, con Finidi, Alfonsito, Oli, incluso Denilson, buen jugador aunque un poco mamón, Benjamín, Merino, Alexis... Pues bajaron. Usted dice que soy resultadista... Me gustan mucho las gracias, pero en el fútbol profesional si no eres resultadista, eres un imbécil porque nos pagan para sacar el mejor resultado", afirma el de Barakaldo, quien también recordaba cómo intentaban sacarlo de sus casillas. Y que le llamaban etarra. "En su tierra -por Sevilla-, sí. Pero yo ni puto caso. La gente te dice cosas para que juegues mal y, si te gana, te dice que eres un tío muy majo".

Sin pelos en la lengua, como siempre, Javier Clemente no duda en criticar el fútbol de ahora y en lo que se está convirtiendo con el VAR. "El fútbol de ahora es de 'no me toques que es falta' o 'no me empujes que es tarjeta' o 'me hago el muerto'. Las virtudes de siempre, la lucha, la fortaleza, el choque, son erradicadas a través de los medios arbitrales. Dicen que es para proteger a los habilidosos. Bien, pero ¿por qué no protegen al de mucho poderío en el salto de cabeza?", afirmaba y hacía referencia al VAR cuando le preguntaban si con él, el codazo de Tassotti a Luis Enrique -en el Mundial del 94- podría haber cambiado. "Sí, pero igual en aquella jugada el VAR no habría dicho nada porque no hubiera interesado. El VAR enseña lo que quiere. Lo están haciendo muy complicado", sentencia.