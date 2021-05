Joaquín confirma su renovación con el Betis y hurga en la llaga del Madrid-Sevilla: "Lo de Militao no es penalti"

Joaquín Sánchez es historia del Real Betis. Aún más historia. El portuense se convirtió el pasado lunes en el jugador con más encuentros disputados con el club verdiblanco, al disputar el número 461 con las trece barras ante el Granada, saliendo además de titular. Ni batir todos los récords habidos y por haber le frenan. Quiere más, desea seguir en el equipo de sus amores pasados los 40 años y, este sentido, confirmó el acuerdo para su renovación a falta sólo del anuncio oficial antes de meter el dedo en la llaga y hurgar en la polémica del Real Madrid-Sevilla: "Para mí, no es penalti de Militao".

El capitán del Betis hizo una ronda por las emisoras de radio nacionales y dejó el claro mensaje de que, si nada se tuerce, seguirá un año más. "Afortunadamente, la renovación va en camino. Si quiero continuar un año más no voy a tener problema, ya me lo han dicho. Me han dicho que es una pena que me vaya un año como éste con los campos vacíos. Lo que quiero es que el equipo se meta en Europa y a partir de ahí estaré encantado de seguir un año más", explicó en 'El Transistor' de Onda Cero, donde añadió que su físico le permite estirar la cuerda: "Mi genética me ha dado para tirar, no he tenido lesiones importantes y eso me ha ayudado a llegar hasta aquí".

"Por ganas, por ilusión y por físico puedo continuar. Voy a cumplir ahora 40 años y lo que debes tener más fresco es la mente. Mi capacidad de refugio es la alegría, no perderme un entrenamiento y estar enchufado. No conformarme con jugar 20 minutos me hace seguir aquí. Llego al vestuario y lo primero que hago es estar contento y poner música", añadió el portuense, orgullo de batir la marca de José Ramón Esnaola y ser el que más veces se ha puesto la verdiblanca.

"461 partidos con el Betis es una cifra que no es fácil de alcanzar", dijo Joaquín en su paso también por los micrófonos de 'El Partidazo' de la Cadena COPE. "Lo más importante es que sigo aquí. Lo fundamental es disfrutar del día a día. Estoy orgulloso y agradecido a este club. Poder ayudar al equipo es fundamental, sigo disfrutando", explicó antes de tirarse de cabeza a la piscina llena con la indignación del Real Madrid por el penalti señalado a Militao frente al Sevilla FC y que ha hecho que en la capital rescaten una acción muy similar del bético Miranda en el choque de hace dos semanas en Valdebebas.

Respecto a los polémicos penaltis por manos, el del Puerto de Santa María destacó que el problema es que los árbitros no siguen un criterio único para sancionar y eso descoloca a todos y alimenta la polémica: "Nos tienen hecho un lío. Sobre la jugada de Militao, siempre digo que si la mano es involuntaria y no corta la trayectoria del balón no es mano. El chaval salta con el delantero. Mi opinión no vale, pero lo importante es ponernos de acuerdo con las manos. No sabemos el criterio con una herramienta como el VAR".

"Lo que no puede ser es que sea penalti y en otras circunstancias no lo sea. No te puede favorecer en unas cosas y en otras no. Sabemos que ellos no lo tienen claro, pero para mí lo de Militao no es penalti", opinó el extremo del Betis sobre la acción que ha hecho correr ríos de tintas y ha consumido horas y horas de radio y televisión en los últimos dos días.

En parte, Joaquín entiende que haya quejas y críticas al estamento arbitral y al uso que éste hace de una herramienta tan útil como puede ser el videoarbitraje: "No es sólo por la acción del Real Madrid-Sevilla, ha habido muchas jugadas y nos tienen hecho un lío. Ha habido algunas mucho más claras que no se han pitado penalti y otras que no lo son tanto que sí han sido penalti. Con el VAR hay que tener este tipo de acciones mucho más claras".