Sevilla FC 1-0 Valencia: En-Nesyri mantiene el pulso

El empate del Barcelona el martes no distrajo a Lopetegui, quien este miércoles, ante el Valencia, tiró de rotaciones a la hora de darle forma al once titular del Sevilla FC. Con opciones matemáticas de arrebatarle una de las tres primeras plazas del campeonato a los tres grandes, el técnico vasco dejó fuera a hombres clave a lo largo de la temporada como Acuña, Fernando, Ocampos, Rakitic o el Papu Gómez. Enfrente, un Valencia acostumbrado a luchar con los de Nervión por la cuarta plaza de la tabla y que en esta ocasión llegaba al Sánchez-Pizjuán, en cambio, en una situación muy distinta, con una clara distancia en la clasificación.



El partido comenzó con el Sevilla FC llevando la iniciativa y tirando de paciencia con el balón en los pies. Iniciando la jugada desde atrás y con los de Voro defendiendo en bloque medio-bajo. El primer acercamiento sevillista llegaría en el 5': pase al área de Escudero que controla En-Nesyri, quien solicitó penalti por agarrón de Lato. El árbitro no lo pitó.



Instantes después, trató de sorprender Carlos Soler con la ejecución de un falta, pero su balón dio en el lateral de la red. La respuesta sevillista llegaría al momento, por medio de Óscar, quien se colaba en el área desde la izquierda. Se la arrebató Paulista.



Primeros 15 minutos de partido y un Valencia sólido en defensa, que tapaba muy bien por el centro. Los de Lopetegui buscaban el juego de ataque por las bandas, especialmente por la izquierda. Nueva internada con peligro de Óscar Rodríguez, quien le imprimía velocidad al juego sevillista. Los de Nervión llevaban la iniciativa, pero el Valencia no se encontraba del todo incómodo. Manu Vallejo, en el 20', intentó sorprender a Bono con un disparo en el área que le salió algo centrado y que el internacional marroquí detuvo sin problemas.



Suso, en el 21', adelantaría al Sevilla con un gol en fuera de juego tras recibir un pase en profundidad de Koundé que el gaditano controló y finalizó a las mil maravillas. Sin embargo, recibió el balón en posición indebida y el tanto no subió al marcador. Minutos después, en el 26', volvió a ser el ex del Milan quien buscó la portería de Cillessen, desde la frontal y acomodándose el disparo desde la derecha. El arquero che acabaría deteniendo el disparo en dos tiempos.



Media hora de juego y el Sevilla FC presionaba arriba. Los de Lopetegui buscaban la portería de Cillessen, aunque sin acabar de encontrarla con claridad. Suso, por la derecha, se anima, mientras que las internadas de Óscar por la izquierda parecen haber perdido fuelle. Ante las dificultades, Gudelj intentó sorprender desde lejos en el 35'. Desde unos 20 metros, el serbio le pegó fuerte pillando por sorpresa al arquero valencianista; sin embargo, el balón no encontró los tres palos. Estuvo cerca el 1-0.



El Valencia, por su parte, lo intentó de nuevo en el 39', con un libre directo de Carlos Soler que se fue alto. Los valencianistas tiraban de orden para contener a un Sevilla FC que abría brecha en las líneas rivales siempre que le imprimía algo de velocidad a su juego. Una falta de profundidad y de ideas en los últimos metros que propició que el partido se fuera al descanso con empate a cero, mostrándose relativamente cómodo el Valencia, más preocupado de contener que de generar.



Tablas al descanso

La segunda mitad comenzó con los mismos 22 hombres que finalizaron la primera, buscando adelantarse el Valencia a balón parado. Un córner botado desde la izquierda que los che sacaron en corto y que en una buena jugada ensayada casi sorprende a la zaga sevillista.



Ritmo bajo del Sevilla FC tras el descanso. A los de Nervión les costaba encontrar a sus hombres de ataque, estando desaparecidos los sevillistas llamados a las tareas de creación. A Lopetegui no le gustaba lo que veía, con un Valencia cada vez más suelto y que tímidamente buscaba cada vez con más peligro la portería defendida por Bono. Y así llegó una de las más claras del Valencia; en el 56' Guedes buscó el pase atrás en el área y Vallejo definió para que Bono la detuviera.

Ficha técnica:

De ahí que no se hicieran esperar; Fernando, Acuña y el Papu Gómez; por Gudelj, Escudero y Óliver, respectivamente. El técnico vasco quería echar el ancla en el centro con el brasileño, buscando conectar las líneas al ataque con el Papu. Y la tuvo el argentino nada más entrar, con un disparo en parado al borde del área que le salió demasiado centrado. Su compatriota Marcos Acuña, por su parte, daba mayor profundidad por banda al juego sevillista.En el 65', primer centro al área de Jesús Navas que consigue encontrar a En-Nesyri. El delantero cabeceó el balón, pero salió fuera. Parecía que el Sevilla FC se estiraba con el triple cambio. Lopetegui consiguió reactivar a los suyos con su movimiento, filtrándoleCon el 1-0 y con el Valencia obligado a estirarse y abrir espacios, Lopetegui dio entrada a Ocampos, por Óscar, con la clara intención de aprovechar la potencia del argentino al ataque. Un Sevilla FC que ganó enteros con Fernando sobre el campo. En el epílogo, el preparador sevillista dio entrada a Rakitic en el campo, reforzando la zona ancha. Suso fue el sacrificado, jugando Ocampos por la derecha y pasando el Papu a la izquierda.a las tres primeras plazas de la tabla y, por otro lado,Clasificarse para la Supercopa de España y ahorrarse las primeras rondas de la Copa del Rey el curso que viene son otros de los objetivos deportivos que mantiene vivos el Sevilla FC, amén del económico, siendo varios los millones de diferencia entre el tercer y el cuarto clasificado.En definitiva, un mejor segundo tiempo en el que el Sevilla FC mejoró con los cambios, llegando el gol sevillista cuando mejor estaba el Valencia. Tres puntos de oro para un Sevilla FC que está dispuesto a dar guerra hasta el final.

1 - Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero (Acuña, m.59); Jordán, Gudelj (Fernando, m.59), Óliver Torres (Papu Gómez, m.59); Suso (Rakitic, m.84), En-Nesyri, Óscar Rodríguez (Ocampos, m.74).

0 - Valencia: Cillessen; Gabriel Paulista, Ferro, Guillamón (Gameiro, m.78); Correia (Piccini, m.69), Soler, Racic, Lato (Gayà, m.78); Manu Vallejo (Cherishev, m.69), Guedes; Maxi Gómez (Musah, m.82).

Gol: 1-0 (66') En-Nesyri.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán). Amonestó a los locales Escudero (m.7) y Gudelj (m.37), y a los visitantes Soler (m.80) y Gabriel Paulista (m.92).

Incidencias: Partido de la trigésima sexta jornada de LaLiga Santander disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sin público.