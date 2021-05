La UEFA abre una puerta al Betis para jugar la Champions

"De acuerdo con el artículo 31(4) del Reglamento Disciplinario de la UEFA, los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA han sido designados hoy para llevar a cabo una investigación disciplinaria en relación con una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del Real Madrid CF, el FC Barcelona y la Juventus FC en relación con el llamado proyecto de la Superliga", señalaba el hoy el comunicado de la UEFA con el que advierte a Madrid y Barça, además de a Juventus, con posibles sanciones.

Puede que sea sólo una medida de presión para que éstos acepten las condiciones marcadas por el máximo organismo del fútbol europeo en el pulso que mantiene con los tres clubes que aún siguen firmes en el proyecto de Superliga -la multa de 15 kilos y la cláusula de 100 millones si se vuelven a la Superliga-; o una sanción real que podría afectar a los dos clubes españoles y que aún está por cuantificar.

El pasado día 7 la UEFA ya avanzó que ésto iba a ocurrir. Que iba a remitir a los órganos de disciplina competentes el caso de los tres clubes que no han renunciado a la SuperLiga después de aprobar medidas de reintegración para los otros nueve que inicialmente se sumaron a la iniciativa y luego desistieron. Y la decisión de este organismo es de lo que está pendiente el Betis.

Una posible sanción de uno o dos años sin jugar el máximo torneo continental para alguno de los clubes españoles haría que las plazas de Champions corriesen y quinto y sexto la jugaran la próxima temporada. Sólo es una especulación, pero el Betis está muy atento a lo que pueda ocurrir en este órgano disciplinario.

Lo normal sería que no ocurriera nada y que la UEFA se cure en salud y no tome una decisión tan drástica hasta que los tribunales no resuelvan los temas que hay pendientes. Pero por si acaso, la puerta, a día de hoy, está abierta.