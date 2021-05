"Culito para atrás", el truco del Papu para ser también un 'crack' jugando al golf

El Papu Gómez, flamante fichaje invernal del Sevilla FC esta temporada, ha demostrado ser un 'crack' tanto dentro como fuera del campo. El futbolista, al que al principio le costó un poco coger la forma, tras haber estado apartado del Atalanta antes de firmar por el Sevilla FC, se ha convertido en una de las piezas clave de Lopetegui en este tramo final de la temporada.

Como sevillista, dos goles y una asistencia en 21 partidos disputados; unos registros más que positivos en esta segunda mitad del curso, desde que llegara en enero.

En cualquier caso, el Papu también ha demostrado haberse adaptado a las mil maravillas a su nueva vida en Sevilla. Y no sólo en lo futbolístico. Verlo paseando por el centro de la ciudad, o incluso patinando, no es nada extraño. Lo último en compartir en sus redes sociales han sido sus dotes jugando al golf. Al parecer, era la primera vez que lo intentaba. Y no se le da nada mal. Él mismo se sorprende en el vídeo que acompaña a esta noticia. ¿El truco? Quizá ese "culito para atrás" que le recomienda el profesor.