Eibar-Real Betis (1-1): Repite lo de Zorrilla y desperdicia una ocasión inmejorable

El Betis despedició una gran ocasión para desempolvar su pasaporte, a falta sólo de saber si llevará el sello de la Europa League o de la Conference League, y, como en Zorrilla, dejó escapar un encuentro encarrilado que no supo apuntillar. El repliegue de la segunda mitad terminó costando el empate a los heliopolitanos, que habrían alcanzado y podido defender la quinta plaza en las dos jornadas finales, pero que deberán ahora seguir peleando para amarrar el objetivo, cerca pero sin consumarse por su propia impericia.

No pudo comenzar mejor el encuentro para los de Pellegrini, que introdujo hasta cinco cambios para refrescar su once. Así, una buena contra iniciada por Fekir y Emerson la finalizó Lainez, driblando en la frontal a Atienza y dejando para que su compatriota Guardado la mandase a la red de fuerte zurdazo. Ligeramente desviado por el canterano armero, lo que confundió a Dmitrovic, el estreno goleador del 'Principito' llegaba en el mejor momento, pues los heliopolitanos enfilaban el camino que les lleva a la Europa League de manera directísima.

Se palpaba la tensión en Ipurua, con el anfitrión exigido a sumarlo todo para albergar alguna opción postrera de permanencia, aunque el golpe al colista fue al mentón. Le costó levantarse a los de Mendilibar, que buscaron en la animosidad de Bryan Gil y en la profundidad de sus laterales una cura para los males. Mientras tanto, el equipo de gris defendía con orden, colocación e intensidad, consciente igualmente de la trascendencia de los tres puntos y de la conveniencia de jugar con la precipitación del Eibar. En otra transición rapidísima, Tello tuvo el segundo, aunque se escoró demasiado y el meta local le cerró bien el ángulo.

Al ecuador se llegaba con la situación aparentemente controlada por el Betis, que apenas sufría con lanzamientos lejanos (de Róber Correa, del propio Bryan...), amén de asustar cada vez que pasaba la línea del centro del campo. Fekir resbaló en una penetración propicia, aunque no dejaría de intentarlo. De hecho, a los hispalenses no les importunaba ceder de vez en cuando la iniciativa al cuadro azulgrana, pues las características de sus mediapuntas invitaban a pensar en robar y sorprender más que en atacar en estático.

No quita que, cuando se producía una superioridad en campo ajeno, se apretara en pos de la sentencia. Como tras una clara falta de Diop sobre Nabil, que generó varios rechaces y terminó con un derechazo de primeras de Borja Iglesias que merodeó el palo. Las respuestas guipuzcoanas seguían sin inquietar, como el intento de Correa desde la frontal, después de una dejada de Enrich, defectuoso por utilizar el ex del Cádiz su pierna mala. Más cerca anduvo, a siete del intermedio, Lainez de calcar la acción del 0-1, marchándose de todos, aunque no pudo conectar con Fekir ni el 'Panda'.

En el 42, este último no llegaba a un centro de Emerson desde la línea de fondo. Y, en la siguiente, sí conecta el '9' el remate, pero no con la testa, sino con el hombro, por lo que tampoco cogió puerta. No fue lo último reseñable de esta fase, pues el campeón del mundo volvió a poner a prueba los reflejos por bajo del que dicen será nuevo portero del Sevilla FC, ayudado en el rechace por un zaguero, pues Tello estuvo a punto de aprovecharlo.

En la reanudación, las prisas estaban lógicamente en el bando armero, con el Betis tratando de no replegarse, de defender con balón y de aplicar una presión escalonada que le diera frutos en forma de tranquilidad. No se podían relajar los de Pellegrini, como demostró Emerson, crucial en la jugada del gol al meter la pierna justo antes que Cote para habilitar a Lainez, que se volvió a jugar el pellejo para adelantarse a Recio, que se preparaba a apuntillar en el segundo palo una falta lateral. Contestaron los verdiblancos con una colada del propio paulista que frustró Oliveira, pidiendo Fekir penalti por la entrada. El VAR no intervino, aunque las repeticiones dejaban resquicios para la duda.

Pese a que en esta ocasión no hubo color en el primer tiempo, el partido empezaba a asemejarse al de Valladolid, con el anfitrión apretando en busca del empate y forzando a los de gris a parapetarse en su área. Con todo, la intención era evitar la incertidumbre que, inevitablemente, propiciaba el marcador. No llegó por poco Borja, en el 58, a un buen pase interior de Guido, si bien las sensaciones no sonreían tanto ahora. Continuaba el intercambio de golpes, pues, si Emerson se adelantaba a Bryan Gil en el 61, Guardado no podía apuntillar a pase del 'Panda'. Más cerca la tuvo Sergi Enrich, que peinó un córner para que Bravo se luciera.

Había que despertar antes de que fuera tarde, por lo que Pellegrini sentó a un cansado Lainez para que Aitor Ruibal ayudara un poco a Emerson. El asedio del Eibar, que actuaba constantemente en campo verdiblanco, era constante. Volvió a mover el banquillo el míster chileno, de nuevo sin perder presencia en ataque. Loren, uno de los nuevos, se estrenó con un control exquisito y un zurdazo de primeras, demasiado centrado, que atrapó Dmitrovic. Quedaba un último esfuerzo para desempolvar el pasaporte y recuperar la quinta plaza, que los visitantes querían realizar lo más lejos posible de Claudio Bravo.

El cansancio se notaba ya. También en la frescura mental, por lo que la aportación de los recambios, el último en clave bética el de Canales por Fekir, resultaría importante. En el 82, Edu Expósito la mandó alta de izquierda en posición franca, puesto que ni con el cántabro ni con Rodri conseguían los helipolitanos tener más posesión. Duraba poco el esférico a los verdiblancos. Y tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió: servicio de Róber Correa desde la derecha, Bravo se queda a media salida y Enrich, adelantándose a Bartra, cabeceó a la red. Como en Valladolid, el Betis tiraba a la basura un encuentro encarrilado por no amarrarlo cuando pudo y pospone el alirón continental.



FICHA TÉCNICA.-

Eibar: Dmitrovic; Róber Correa, Paulo Oliveira, Arbilla, José Ángel 'Cote' (Muto 79'); Edu Expósito, Diop (Recio 46'), Atienza, Bryan Gil (Kévin Rodrigues 72'); Sergi Enrich (Pedro León 92') y Kike García.

Real Betis: Bravo; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado; Lainez (Aitor Ruibal 65'), Fekir (Canales 79'), Tello (Rodri 72'); y Borja Iglesias (Loren 72').

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (castellano-manchego). Amarillas a los locales Diop, Paulo Oliveira y Róber Correa, así como al visitante Emerson.

Goles: 0-1 (4') Guardado; 1-1 (83') Sergi Enrich.

Incidencias: Encuentro de la 36ª jornada de LaLiga, disputado a puerta cerrada en Ipurua.