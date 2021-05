La cantidad por la que el Sevilla está dispuesto a escuchar ofertas por En-Nesyri

Informó ESTADIO Deportivo este mismo sábado que Monchi trabaja en la planificación deportiva del Sevilla FC con el freno de mano echado por cuestiones de calendario. Con todo el trabajo de campo previo realizado, ahora ha llegado el momento de avanzar en los nombres concretos, algo que apenas ha comenzado a hacer.

Pese a ello, son la defensa y la delantera las dos posiciones en la que más ha avanzado el director deportivo sevillista. Las razones son obvias: el temor de Monchi a que finalmente acabe llegando una oferta importante por Koundé, Diego Carlos y/o En-Nesyri. Esa oferta fuera de mercado a la que no se pueda decir que no y empuje al de San Fernando a acudir al mercado a reforzar dichas posiciones. Y cuando el río suena... Agua lleva.

En lo que respecta a En-Nesyri, tanto el Sevilla FC como el delantero marroquí ya rechazaron el pasado mes de enero una oferta procedente del West Ham de unos 35 millones de euros, habida cuenta de que no era el momento oportuno ni la cantidad requerida. Tras ello, el ariete no ha hecho más que ir ampliando su cuenta particular, sumando ya 18 dianas en LaLiga y 24 entre todas las competiciones. En la Premier se le acumulan las 'novias' y en la planta noble del Sánchez-Pizjuán no se descarta ninguna posibilidad sobre su futuro.

Para ello, eso sí, lo único que está claro es que la marcha del ex del Leganés, quien arribó a Nervión hace poco más de un año a cambio de 20 millones de euros, sólo será factible si llega una oferta de las importantes. ¿Cuánto? A partir de 50 millones de euros; esa es la cantidad que -según Marca- en Nervión se han fijado para abrirle la puerta a su máximo goleador de la temporada, quien está a sólo dos tantos de colarse en el Top 10 de los máximos goleadores históricos del Sevilla FC.

En Inglaterra, por tanto, ya están avisados. Si quieren venir por En-Nesyri, tendrán que hacerlo como mínimo con 50 millones de euros en el bolsillo. Por menos, Monchi y los suyos no están dispuestos a escuchar ofertas.