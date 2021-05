Pellegrini: "La temporada no ha acabado aún para mí".

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, se mostró contento en sala de prensa por la victoria de su equipo ante el Huesca, la cual asegura la presencia verdiblanca el próximo curso en Europa. Está por ver todavía, en cambio, cuál será la competición que disputará el Betis, teniendo en su mano ya la Conference League y dependiendo de sí mismo para meterse en la Europa League. "El equipo, por suerte, ya en Europa va a estar; vamos a ver en qué competición. No tengo ninguna duda de que ojalá el resultado del domongo nos permita estar en la Europa League, va a depender de nosotros", resaltó el chileno.

Pellegrini destacó que el cambio experimentado en la segunda mitad se debe fundamentalmente a la parcela defensiva: "Hay 15 ó 16 goles menos encajados en la segunda parte de la temproada y esa es la base (del cambio). Todas las valoraciones las haremos tras el partido contra el Celta". Sobre la alegría que se respira en el equipo, resaltó: "La alegría normal de haber ganado el partido, pero no por la temporada terminada, haberse clasificado para la Conference no es el final".

Por último, el chileno prefirió no entrar en polémicas: "Las acciones no las he visto, no podría dar opinión".