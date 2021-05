La resiliencia de Borja Iglesias, su vuelta a Vigo y la llamada de Luis Enrique.

Borja Iglesias, delantero del Real Betis, ha pasado por la televisión oficial del club verdiblanco para hacer balance de los últimos meses en Heliópolis donde, con sus goles, ha llevado al conjunto de Pellegrini a sellar el pasaporte europeo y que en Vigo deberán certificar su presencia en la Europa League. "Después de momentos complicados, disfrutar de este final de temporada y de esta racha siempre es bonito, y estoy contento de poder ayudar", admitió el gallego, que ahora se verá la cara con el club de donde salió.

"Siempre me he sentido muy querido en Vigo, les tengo mucho cariño y mucho aprecio. Desde muy pequeño he disfrutado mucho con ellos, estuve cuatro años en la cantera y un año fuera cedido que fueron muy positivos, les guardo mucho cariño y aprendí muchísimo. Si hay alguien al que no le gustó mi decisión también lo entiendo y respeto lo que se sienta, pero me siento querido", explicó.

Sobre su gran estado de forma, el 'Panda' desveló que hasta en los peores momento sabía que saldría adelante: "Sabía que tenía que trabajar, que las cosas no estaban saliendo como tenían que salir y que tenía que poner todo, ahora me encuentro muy bien, siempre me he sentido muy arropado por el equipo, por el club y la afición y eso ayuda mucho".

Pero que haya salido adelante no es óbice para haberlo pasado mal meses atrás: "He tenido momentos... tampoco pasarlo mal porque realmente cuando las cosas no se dan estás centrado en darle la vuelta y no tienes tiempo a ser consciente de la realidad que hay, pero obviamente lo estoy pasando mucho mejor ahora".

La Europa League, en sus manos: "Desde el primer día era el objetivo, pelear por Europa, tenemos la sartén por el mango y ahora sabemos que si hacemos lo nuestro estaremos en la Europa League. Es cierto que pasamos algún momento complicado, pero desde el día 1 nos concienciamos de la situación e intentar sumar y aportar, todo el mundo tenía muy claro que quería poner todo de su parte para que el objetivo se cumpliese".

Una racha brutal, sólo dos derrotas en 2021: "Hemos conseguido bastantes empates con la sensación de haber sacado más puntos. Tanto en los momentos complicados como ahora fluye, eso es digno de admirar. Veníamos de un mes de diciembre que el equipo iba a más, con ese partido de Levante, luego en el derbi en casa el equipo fue superior y entramos en esa dinámica que te ayuda a creer más".

La mano de Pellegrini: "Siempre ha confiado desde el inicio, imponer su idea de juego, hacernos partícipes a todos, eso lo ha gestionado muy bien y la predisposición del grupo ha sido muy buena en todo momento. Esas dos cosas han dado los resultados. Él cuando tiene algo que comentar, se acerca y te lo dice, genera un debate donde puedes exponer tu posición y él intenta darte sus consejos, su perspectiva para llegar a un punto intermedio. El futbolista cada vez quiere más esa información para ver qué se piensa desde el otro lado".

Y ahora Balaídos con público en las gradas: "Es súper bonito jugar otra vez con la afición y disfrutar de una temporada que tal y cómo había empezado para el Celta es positiva, salen reforzados con este final de temporada y seguro que lo quieren cerrar con una victoria como todos. Somos ambiciosos y sabemos lo que nos estamos jugando, terminar la temporada con victoria será importante, estamos concienciados y vamos a ir a ganar".

Se estará pendiente de los partidos de Real Sociedad y Villarreal: "Los partidos son a la misma hora, todos estamos pendientes, sobre todo la gente que estamos alrededor que lo vive con más intensidad, cuando estás en el campo intentas centrarte en lo tuyo y más cuando depende completamente de ti. Yo viví la clasificación del Espanyol para Europa League como séptimos y teníamos que ganar obviamente pero estabas muy pendiente desde el campo pensando que estaría pasando en los otros estadios. Así que vamos a ir a hacer nuestro partido y a ganar. Cuando salí ante el Huesca recuerdo que le pregunté a los recogepelotas, alguno me dijo algo pero no llegué a entenderlo, en el banquillo también estaban hablando pero tampoco llegué a enterarme y ahí sólo pensé en terminar nuestro partido y ganarlo".

Una racha espectacular de 11 goles en 14 partidos: "Nunca había vivido una como la del año pasado, a posteriori lo evaluo como positivo porque he aprendido muchas cosas. Cuando lo estás viviendo y hay esa presión porque el equipo necesita tu aportación y no eres capaz de darla pues es complicado pero cuando sales de ello sales reforzado".

No falla desde el punto de penalti: "Ahora con todos los vídeos y estadísticas todos tenemos información, el portero me dijo que por qué lo había cambiado porque venía tirando uno a cada lado pero le dije que no tenía ni idea, que no sabía eso. La verdad que me encuentro bien, con confianza y en ese sentido cuando te enfrentas a una situación así y sale bien, todo es más sencillo".

El recibimiento de la afición: "Veníamos golpeando el autobús también desde dentro, ver cómo se vuelcan no sólo ahí, sino a través de mensajes y redes sociales, es de agradecer mucho".

Espera una llamada de la Selección: "¿Gustarme? Claro, me encantaría estar en una lista y más para una Eurocopa, he intentado hacerlo lo mejor posible y si él considera que puedo estar y aportar me encantaría y si no pues seguiré trabajando por si algún día se da la oportunidad".

La clave es hacerlo bien en el Betis: "Al final creo que la clave es esa, Sergio ha dado un nivel altísimo con nosotros y se ha ganado un sitio ahí. Ojalá esté y le animaremos desde casa".