Borja Iglesias, sobre el Celta, el "objetivo" real del Betis y la selección: "Ojalá no tenga vacaciones, como dice Joaquín"

Borja Iglesias atiende a ESTADIO Deportivo en la última semana de competición, con la satisfacción del trabajo bien hecho, pero con el deseo de rematar la faena este sábado en Balaídos con la clasificación para la Europa League. Con una clasificación apretada (los tres equipos que se repartirán las plazas están en un punto), sólo ganar a un enrachado Celta aseguraría el éxito del Betis sin tener que depender de otros marcadores, aunque también valdrían los pinchazos de Real Sociedad o Villarreal.



- Esto ya se acaba. Es la última semana antes de que termine la temporada.

- Sin duda. Estamos contentos, porque hemos cumplido parte del objetivo, pero con muchas ganas de terminarlo este fin de semana.

- Ya se acaba, porque ¿la posibilidad de que le llame la selección es algo que siempre se espera o no se espera y, si viene, sería una alegría doble?

- Bueno, ojalá, me encantaría, pero sé la dificultad que hay por la cantidad de buenos jugadores que tiene el seleccionador en mente. Si yo soy uno de los que está por ahí en su cabeza, aunque sea al final, para mí ya es un logro importante. Pero sé que es difícil.

- Estuviste en una prelista de 50 nombres cuando llegaste al Betis, aunque la mala racha y el cambio de seleccionador hizo que se dejara de hablar de Borja. ¿Es como Joaquín, que estará pendiente el jueves de la semana que viene por si le fastidian las vacaciones?

- (Risas) Ojalá no tenga vacaciones, porque sería muy buena noticia. Al final, juego al fútbol y me dedico a esto porque tengo la gran suerte de dedicarme a lo que me gusta, por lo que ojalá me quedase sin vacaciones (por la selección).

- Termina la temporada, precisamente, volviendo a casa. ¿Sigue siendo especial?

- Sin duda. Para mí, ésa es una etapa súper bonita de mi carrera. Fue un poco el final de mi formación, cuando empecé a ver y palpar de cerca el fútbol profesional. Tengo muchas ganas de volver, de jugar, de ver a amigos. Estoy muy agradecido por mi etapa allí.

- No parece, a priori, el mejor rival para que se relaje en la última jornada, ¿verdad?

- Sí. A estas alturas, todos los partidos son difíciles. El Celta viene en una dinámica buenísima. Es bien sabido la calidad que tiene sus jugadores de ataque y su facilidad para generarte ocasiones de peligro, pero nosotros tenemos que centrarnos en ser el mejor Betis posible, en trabajar como venimos trabajando y en ganar el partido. Cualquier rival a estas alturas nos lo iba a poner complicado.

- ¿Sería un chasco jugar 'sólo' la Conference League?

- El objetivo ahora mismo está en ganar el partido. Este equipo, cuando disputa un encuentro, siempre intenta dar la mejor versión y ganar. Ahora, es el objetivo que tenemos y no pensamos en lo que va a suceder después. Si estamos al nivel que tenemos que estar y competimos como sabemos que tenemos la capacidad de hacer, depende de nosotros, así que tenemos que pensar en eso.