Las millonarias diferencias económicas entre jugar la Europa League o la Conference

"No hay nada que celebrar todavía", decía Ángel Haro, presidente del Real Betis, poco después de imponerse el conjunto verdiblanco al Huesca el pasado domingo y asegurar así su participación en Europa la próxima campaña. No le faltaba razón, pues las diferencias entre ser quinto o séptimo son millonarias. De las que condicionan para bien o para 'sólo' regular los ajustados márgenes en los que se mueve Antonio Cordón para planificar una 2021/2022 con el equipo luchando en tres competiciones.



"La temporada no ha acabado todavía", espetaba, por su parte, Manuel Pellegrini, quien ponía sus miras en el partido de la última jornada frente al Celta de Vigo, donde el Betis tiene en su mano la posibilidad de disputar el próximo curso la Europa League, siendo ahora el Villarreal (a la espera de la última jornada y la final de la UEL) el equipo que se estrenaría en la Conference League, nueva competición de la UEFA.



Ante la jornada tan crucial que se avecina, en Heliópolis ya andan echando cuentas y analizando las diferencias que puede suponer jugar en la tercera o en la segunda competición de la UEFA. Por un lado, lógicamente, están las deportivas, que no son pocas. Si el Betis acaba la temporada quinto o sexto, pasa directamente a la fase de grupos de la Europa League, mientras que si es séptimo disputará la Conference League y deberá disputar un 'play off' de acceso entre los días 19 y 26 de agosto, con lo que ello supone para el calendario.



Por otro lado está la cuestión económica. Y ahí las cosas cambian bastante entre jugar en una y otra competición. Estando aún por publicar los premios de las Conference, en el Benito Villamarín se ha calculado que el volumen de ingresos en la tercera competición europea será menor en un 30%, tal y como publicaba la semana pasada ABC. Es decir, si el Betis disputa la UEL se aseguraría entre los diferentes partidos unos 12 millones de euros, mientras que en la Conference League serían unos 7'5 kilos.



Lógicamente, el rendimiento final en una y otra competición dependerá luego del camino que realice el Betis a lo largo de la temporada, pudiendo llegar a ser, incluso, mayor en la Conference si llegara a alzar el trofeo de campeón en una hipotética final.



Por otro lado, los ingresos aumentarán exponencialmente en función del rendimiento deportivo en cada competición, ya que en ambas hay bonus por partidos ganados y empatados, por fases superadas, market pool, coeficientes, etc... Es decir, que una participación notable en la UEL podría traer consigo unas diferencias muy importantes entre una y otra competición.



Además, está también el reparto televisivo de LaLiga. Y es que quedar quinto, sexto o séptimo no sólo distingue la competición europea para la que te clasificas, sino también el dinero a ingresar en este concepto. Y ahí las diferencias económicas son también muy llamativas. Para el Betis, entre quedar quinto y séptimo hay 14 millones de euros de diferencia según las cuentas desveladas por el especialista económico Roberto Bayón que cifra en unos siete kilos la distancia entre cada escalón (31,5; 24,5 y 17,5 millones, respectivamente).





