Lo más 'off topic': el 'Panda' que se ríe de sí mismo, La Resistencia, su ídolo, Courtois...

En esta tercera y última parte de la entrevista a Borja Iglesias con ESTADIO Deportivo, se indaga en la parte más personal del delantero, desde su sentido del humor a ese karma positivo que le acompaña y que le hace caer bien a casi todo el mundo, pasando por su faceta mediática y su relación con el fútbol desde otros roles.

- Gran parte de su éxito puede provenir de que se ríe de usted mismo, empezando por su apodo, 'El Panda'.

- Es cierto que se ha generado algo muy chulo en torno al Borja Iglesias futbolista que es esa imagen del Panda. Siempre he dicho que me siento muy agradecido, porque me recuerda a una etapa buenísima, la que viví con el Celta B. Me acuerdo de muchos compañeros que igual no han tenido la misma suerte que yo de disfrutar del fútbol profesional. Es algo muy chulo, que me gusta y que lo disfruto; sí que me gusta también tomarme la vida con humor, intentar ser feliz, divertir a la gente que le gusta tu forma de jugar y entender la vida. Me siento súper agradecido, y es mi forma de devolver ese cariño.

- Además, Borja es un futbolista que siempre cae bien y que predica con esa imagen. El otro día, tras la celebración con la máscara, ve las caras de los futbolistas del Huesca y enseguida cambia el gesto.

- Cuando vives situaciones de ese tipo... Lo hice porque va un poco con mi persona y había hablado (de la celebración) con amigos, pero para nada lo hice para generar ningún tipo de polémica. Luego, hablé con compañeros míos del Huesca y les di todo el ánimo del mundo, porque he vivido situaciones de ese tipo y no son cómodas. Para nada quiero incomodar a nadie, sino hacer mi trabajo y divertirme con lo que me gusta, por lo que quiero que al resto le suceda la mismo. No intento generar esas situaciones, porque al final no son cómodas para nadie, y sí disfrutar todos.

- Es un futbolista mediático en el mejor sentido de la palabra. Quizás desde su paso por 'La Resistencia' y sus guiños continuos al programa de Broncano.

- Es un poco a lo que te referías antes: tengo la gran suerte de caer bien. Es verdad que me siento muy querido y yo intento ser agradable y amable con la gente, pero tengo esa gran suerte. Y estoy muy agradecido por ello. Cuando fui a La Resistencia y otras cosas que he hecho, intento ser yo mismo y disfrutarlas; al final, a la gente esas cosas le gustan. Intento mostrar un poco esa parte de mí que no se conoce tanto. Bueno, hay gente a la que le caes mejor y a otras peor, pero, cuando intentas ser tú mismo, te respetan. Me siento muy querido y muy agradecido.

- ¿Futbolísticamente, también le atraen más los simpáticos o los chulos que son muy buenos? O como Pepe, que era de una forma dentro y de otra fuera del campo.

- Va un poco en la personalidad de cada uno, en su forma de entender la vida y la profesión. Dentro del campo, creo que soy un tío que se exige mucho, que trabaja, que también soy pesado compitiendo, porque peleo, choco y discuto, pero lo intento hacer siempre desde el respeto, para posicionarme también en una situación en la que te respeten dentro del campo. A veces, el perfil de futbolista cambia, como la persona en sí. Puedes ser más introvertido o más extrovertido, y se pueden generar esas sensaciones de ser más chulo que nos incomodan más cuando lo vemos desde fuera. Pero pasa en todos los ámbitos. Yo intento siempre mostrarme como soy e intentar aprender de todo. Por ejemplo, siempre he sido muy, muy fan de Ibrahimovic; me ha gustado mucho. Es verdad que parece muy chulo, pero habla con claridad, se posiciona, intenta ser lo que siempre ha sido, y eso a mí me gusta. Cada uno es que como es, y es respetable; tiene su esencia, y es importante mantenerla.

- Aunque es joven todavía y le queda mucha carrera por delante, ¿piensa en un futuro relacionado con esta profesión? Porque ya participa de un club femenino, de uno masculino de Segunda B que ha jugado el 'play off' de ascenso a Segunda, de otro de los eSports...

- A día de hoy, tampoco es algo que me plantee demasiado, porque estoy centrado en mi carrera, en aprender cada día e intentar alargar lo máximo posible. No termino de sentarme a pensar en eso. Pero es cierto que mi forma de vida, desde muy joven, es el fútbol. Me siento muy agradecido por todo lo que me ha dado y me gustaría seguir devolviéndoselo cuando me retiré... ojalá que sea dentro de muchos años. Pero sí que me gustaría seguir bastante ligado (al fútbol).

- Una duda: ¿de dóne viene su amistad con Courtois, su socio más conocido en la empresa DUX?

- Al final, el nexo ha sido DUX. Tanto con Xavi como con Toti y Mario, tres de las personas más importantes que hay dentro de la empresa, tengo relación desde hace muchos años; nos admiramos y nos respetamos. Los conocía y seguía, y se dio la posibilidad de trabajar juntos, de apostar por una cosa que confiamos y creemos que es el futuro, aunque un poco el presente ya a estas alturas. Ellos tenían un enlace con Thibaut (Courtois) y, de ahí, nos conocemos y tenemos muy buena relación desde hace poco más de un año. Ya nos conocíamos de jugar el uno contra el otro, pero ahora lo hacemos con más profundidad y nos llevamos muy bien.