Sevilla FC 1-0 Alavés: El récord baila al ritmo del Papu.

Sevilla FC y Alavés pusieron el punto final a la temporada 20/21 en LaLiga en una noche primaveral y con poco fútbol en Nervión que desde horas antes del pitido inicial ya contaba con decenas y decenas de aficionados en sus aledaños para animar a sus jugadores y mostrarles su agradecimiento por una temporada en la que incluso se llegó a soñar con luchar el título de Liga. Con el único aliciente de acabar ganando la temporada y así superar el récord de puntos en Liga llegaban los nervionenses al Sánchez-Pizjuán y como dejó entrever Lopetegui el día antes hubo hueco para las despedidas en el once titular del vasco, con Vaclik bajo palos, Escudero en el lateral izquierdo y el 'Mudo' Vázquez de interior. También entraron en las rotaciones hombres como Rekik, Aleix Vidal o Gudelj.

El primer aviso del partido lo dio Pellistri a los tres minutos, con una peligrosa internada por su banda derecha y marchándose en velocidad de Escudero para poner el pase de la muerte al primer palo que acabó cortando Koundé. Minutos más tarde apareció Vaclik en su primera acción para atajar un balón en profundidad sobre Egdar Méndez. El Sevilla FC respondía con dominio y control del balón para llevar el partido al terreno donde se siente más cómodo. Ahí salieron a relucir hombres como un Aleix Vidal con Suso por la banda derecha y la colaboración del Mudo por dentro.

En el 12', Edgar Méndez probaba desde fuera del área los reflejos de Vaclik pero su disparo se marchaba por encima del larguero. La réplica la ponía Gudelj con un balón filtrado tras un saque de esquina pero al que no podía llegar de ninguna de las maneras Koundé. El conjunto de Lopetegui comenzaba a vivir en campo rival y el siguiente en poner en apuros a la zaga babazorra fue Suso con una buena jugada individual pero su disparo fue repelido por un rival.

A los 20 minutos de juego Escudero sorprendía a la defensa rival con pase entre líneas hacia En-Nesyri, que ya estaba haciendo trabajar a los centrales, el marroquí se coló entre la zaga y el portero pero su control tras driblar a Sivera se le fue por línea de fondo sin posibilidad de remate. El Sevilla dominaba pero le faltaba creérselo y, sobre todo, meter una marcha más en la zona de tres cuartos de campo para poder sorprender a una defensa bien posicionada.

Pese al control nervionense, el Alavés sobrevivía con algunos zarpazos como el que intentó Edgar Méndez a la contra y tuvo que parar en falta Aleix Vidal, a la postre amonestado. Pasada la media hora de juego Ocampos ponía un peligroso y medido centro al segundo palo donde En-Nesyri esperaba para el remate pero Sivera salía de puños dejando en nada la ocasión nervionense.

A punto estuvo de marcar el Alavés en una jugada a saque de esquina. Méndez cabeceaba el balón en el segundo palo hacia el poste contrario donde Tachi remataba en boca de gol pero enviaba el balón fuera molestado en su remate por Koundé. Se animaba el conjunto de Calleja que comenzaba a llegar con velocidad a las inmediaciones del área de Vaclik, que atajaba un centro templado para evitar males mayores. Con 0-0 y casi sin ocasiones se llegó al descanso en Nervión. Si el Sevilla quería acabar la Liga con un triunfo y el récord de puntos debía meter una marcha más en la segunda parte.

Tras el paso por vestuarios el Sevilla salió con otra marcha y con una presión más alta pero también lo hizo el Alavés. Ambos conjuntos quisieron animar un choque muy previsible en el primer acto. Lo intentaba Ocampos con un disparo desde fuera del área que tocó en un rival. A renglón seguido era uno de los cambios de Lopetegui, que metía tres de una tacada. Rakitic, Óliver Torres y Óscar Rodríguez por Franco Vázquez, que ponía así el final a cinco temporadas como sevillista, Joan Jordán y Lucas Ocampos.

El ex del Leganés salió dispuesto a sacudir el partido, partiendo desde la banda izquierda, reclamó penalti por un leve empujón del rival dentro del área y poco después probaba los guantes de Sivera. Se dio cuenta Suso de las ganas de Óscar y lo buscó para asociarse con él y sacarse un peligroso disparo el gaditano que se marchó cerca de la cepa del poste. El Alavés movía ficha también, dando entrada a Joselu y Luis Rioja.

No podía seguir Sivera, que se dolió de los gemelos, posiblemente ante la falta de ritmo de competición, y Pacheco entró en su lugar. El Alavés no renunciaba al ataque y avisaba con un disparo lejano de Manu García y poco después con una cabezazo de Rioja que no fue a portería. La réplica la ponía Suso con un buen balón filtrado para Óliver cuyo disparo fue taponado. Lopetegui hacía sus dos últimos cambios. Suso por De Jong y Escudero por el 'Papu' Gómez.

En el 77' Luuk de Jong tenía la mejor del Sevilla pero se le apagó la luz ante la salida de Pacheco, aunque posteriormente la jugada fue invalidada por fuera de juego del holandés. La respuesta del Alavés fue un remate al poste de Manu García tras acariciar con la bota un centro raso de Rioja al primer palo. El partido se jugaba en ambas áreas y ahora era en la del conjunto local donde En-Nesyri reclamaba un claro agarrón que no consideró penalti Díaz de Mera.

La tuvo En-Nesiry en el 86' tras un balón ganado por el 'Papu' en la frontal pero no se esperaba el regalo del argentino el goleador sevillista que le pegó con su pierna menos buena mandando el balón a un metro del poste de Pacheco. Se volcó en los últimos minutos en conjunto de Lopetegui en busca del tanto del triunfo y le pasó como en el duelo ante el Athletic con el gol de Williams aunque en esta ocasión, Vaclik se reservaba un último servicio bajo palos para desbaratar con la pierna el mano a mano ante Joselu.

Y cuando todo hacía indicar que el récord de puntos se quedaría en manos de Emery, el 'Papu' Gómez se sacaba un tremendo zapatazo desde fuera del área para sorprender a Fernando Pacheco que cuando quiere reaccionar el balón ya está besando la red de la portería. El gol que tanto se resistió acabó llegando en el 93' para que todos los jugadores bailaran al ritmo del Papu. Se quiso sumar a la fiesta del argentino En-Nesyri que estuvo a punto de hacer el segundo con un disparo que rozó el poste.

Al final, el Sevilla FC acaba LaLiga con 77 puntos, un récord histórico para el conjunto nervionense, y 24 triunfos. Nunca ganó tanto el Sevilla FC en una Liga que le ha servido incluso para soñar con algo mayor que se desvaneció dos jornadas atrás. El conjunto de Lopetegui pone el broche de oro a una temporada maratoniana. Ahora toca un merecido descanso y volver con las pilas cargadas.



- Ficha técnica:

Sevilla FC: Vaclík, Aleix Vidal, Koundé, Rekik, Escudero (Papu Gómez 74'); Gudelj, Jordán (Rakitic 56'), Franco Vázquez (Óliver Torres 56'); Suso (De Jong 74'), Ocampos (Óscar Rodríguez 56') y En-Nesyri.

Alavés: Sivera (Pacheco 72'); Ximo Navarro, Tachi, Lejeune, Duarte; Pina, Manu García, Pere Pons (Joselu 67'), Pellistri (Rioja 67'); Edgar Méndez (Battaglia 78') y Guidetti (Lucas Pérez 78')

Gol: 1-0, Papu Gómez (93')

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (C. Castellanomanchego). Amonestó a Aleix Vidal.

Incidencias: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. 38ª jornada de Liga.