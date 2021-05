Iñigo Martínez renuncia a la Eurocopa: "Debo parar y recargar las pilas".

El central del Athletic Club Iñigo Martínez ha explicado que su ausencia en la próxima Eurocopa llega por decisión propia, ya que no se encuentra "al 100% ni física, ni mentalmente" para el "nivel exigencia máxima" que exige el torneo y siente que necesita "dar un paso al lado para desconectar, recargar las pilas y recuperar".

"Estas líneas son muy duras para escribir para mí. Lo cierto es que desde hace un tiempo no me encuentro al 100% ni física, ni mentalmente para competir al nivel de exigencia máxima que requieren las camiseta del Athletic Club y la selección española. Tras meditarlo profundamente junto a mi entorno, he llegado a la conclusión de que por honestidad con esas camisetas y conmigo mismo, debo parar, dar un paso al lado para desconectar, recargar las pilas y recuperar prontamente la fortaleza que siempre me ha acompañado", explicó Martínez en un comunicado.

El defensa ya trasladó "hace unos días esta difícil decisión" tanto a su club como al equipo nacional, que este lunes ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que disputará la Eurocopa.

"He estado luchando toda la temporada al máximo por mi club y por el objetivo de participar en la Eurocopa. Lo he dejado todo en el césped para ello, pero creo que la sinceridad es lo mejor para la selección en este difícil reto que tiene por delante. Desde casa la apoyaré como uno más y la próxima temporada trabajaré al máximo, como siempre he hecho, para dar motivos al seleccionador para que vuelva a contar conmigo en las grandes citas futuras", finalizó.