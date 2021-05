Así será la Champions 21/22: posibles rivales del Sevilla FC, fechas y final en San Petersburgo

El Sevilla FC jugará la Champions League por segunda temporada consecutiva (la séptima participación de su historia) tras quedar cuarto en LaLiga, por detrás de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético. A este grupo se podría sumar aún el Villarreal de Unai Emery este miércoles, si el conjunto castellonense logra derrotar al Manchester United en la gran final de la Europa League. Un duelo del que, precisamente, saldrá el sucesor de los nervionenses, seis veces campeones del segundo torneo continental.

En esta pasada 2020/2021, que aún no conoce a un campeón que saldrá de Inglaterra -Manchester City o Chelsea-, la fase de clasificación cambió tras el final de la campaña anterior, de manera que todas las eliminatorias previas a los 'play-off' se jugaron a partido único por la pandemia. Si todo va bien, en la 21/22, la UEFA regresará al formato de eliminatoria en casa y fuera desde la primera ronda. Esa sería una de las principales novedades de esta edición, que en la 24/25 revolucionará su formato para adaptarse a la presión de la Superliga.





Posibles rivales del Sevilla FC

Dinamo Zagreb, Malmoe, Bodo o Glimt, Kairat, Shakhtyor Soligorsk, Neftçi Baku, Ludogorets, Cluj, Legia Varsovia, Slovan Bratislava, Mura, Ferencvaros, Zalgiris, Riga, Shkëndija, Borac Banja Luka, Sheriff Tiraspol, Shamrock Rovers, HJK, Dinamo Tbilisi, Hamrun Spartans, Valur, Connah's Quay Nomads, Lincoln Red Imps, Budunost Podgorica, Flora. En la primera ronda previa entrarán equipos como, Malmoe, Bodo o Glimt, Kairat, Shakhtyor Soligorsk, Ludogorets, Slovan Bratislava, Mura, Zalgiris, Riga, Shkëndija, Borac Banja Luka, Sheriff Tiraspol, Shamrock Rovers, HJK, Dinamo Tbilisi, Hamrun Spartans, Valur, Connah's Quay Nomads, Lincoln Red Imps, Budunost Podgorica, Flora. Los últimos en sumarse han sido los campeones de Israel, el Maccabi Haifa; de Luxemburgo, el Hesperange; de Armenia, el FC Noah; de Albania, Teuta Durres; y de Irlanda del Norte, el Shamrock Rovers. Ya en la ronda preliminar entrar otros como el Prishtina, HB, Inter Club d'Escaldes y Folgore.

Una vez que las rondas previas se jueguen y se completen los 32 nombres que disputarán la Fase de grupos será el momento del sorteo. Los campeones de las grandes Ligas ya tienen un puesto asegurado en el Bombo 1, el que a priori puede ofrecer un mejor sorteo. Pero aunque falte aún para ese sorteo, ya se puede vislumbrar algo de lo que puede suceder, con los de Lopetegui en el Bombo 2.



Posibles Bombos

En el 1 irán seguro Manchester City, Atlético, Bayern, Inter, Lille, Sporting de Portugal y podrían unirse Manchester United (si gana la Europa League, si no irá al 2), Chelsea (si gana la Champions, si no irá al 2), Zenit (si el Manchester City gana la Champions, si no irá al 3) o Villarreal (si gana la Europa League).

En el 2 estarán, junto al Sevilla FC: Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG y Liverpool. También optarían el Borussia Dortmund (si City y Villarreal ganan las finales irá al 3) y Oporto (si City o Villarreal ganan las finales).



En el Bombo 3 estarán seguro las bolas de Ajax, Leipzig y Atalanta, con muchas papeletas para Besiktas, Dinamo Kiev o Brujas (dependiendo de coeficientes de clasificados de previa). En el Bombo 4 irán sin remisión Milan y Wolfsburgo, sin duda, 'cocos' del teórico grupo de las cenicientas.

¿Dónde se jugará la final?

Saint Petersburg Stadium. Situado en la Isla Krestovsky, el estadio fue diseñado por el arquitecto japonés Kisho Kurokawa, cuya visión fue la de una nave espacial que había aterrizado en las costas del Golfo de Finlandia. Ha sido el hogar del Zenit desde 2017. La final tendrá lugar en el Saint Petersburg Stadium.

Fechas que hay que apuntar

- Fase de clasificación