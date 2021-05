El Betis inaugura la puerta Joaquín Sánchez del Benito Villamarín

"Contento, feliz y orgullo de seguir disfrutando de mi Betis en un año que va a ser muy positivo para nosotros. Muy contento por la renovación y por hacerlo volviendo a Europa. Y cómo ha sido, porque lo del último partido fue... superior. Perdiendo 2-0 contra un equipo que venía haciendo las cosas muy bien como es el Celta. En la segunda parte ya si vimos a un equipo que quería entrar en Europa League, que mejoró después del primer gol y se vino arriba para conseguir la remontada", así llegaba Joaquín Sánchez a su gran noche, la fiesta que el club le habría preparado para celebrar su renovación hasta 2022.



La primera sorpresa de la noche se la dieron el presidente Ángel Haro y el vicepresidente José Miguel López Catalán le hicieron descubrir una lona que descubre la puerta Joaquín Sánchez (la número 2) del Benito Villamarín. Es la primera a la que da nombre un jugador verdiblanco, aunque no será la última. Está cerca de la puerta que honra a los campeones del 77 y "en un lugar privilegiado", justo en la fachada principal de Preferencia, por eso no es la número 17, la de su dorsal.



Así lo aclaraban los medios del club mientras el portuense no podía ocultar su cara de felicidad y de emoción, posando bajo su rótulo con su familia, Haro, Catalán y Rafael Gordillo, que fue quien hizo de anfitrión y le acompañó en la llegada del homenajeado y renovado Joaquín Sánchez, en una noche en la que le esperaban aún muchas más sorpresas.



Quinto máximo goleador de la historia del Betis, jugador con más partidos del club verdiblanco (462) y el segundo de toda la historia de LaLiga (579), sólo por detrás de Zubizarreta, Joaquín seguirá devorando récords hasta los 40 años. "Lo de la puerta ha sido... precioso, estoy nervioso. Tener una puerta en el Benito Villamarín te deja sin palabras. Ilusionado, también, porque estás sorpresas siempre gustan. La puerta Joaquín Sánchez es algo muy bonito, para toda la vida", ha relatado el homenajeado que recordó su vuelta tras sus periplos en Valencia, Málaga y Florencia: "El estadio parecía en un día de partido, atascos en la calle... no lo voy a olvidar nunca".





??????



Hablar de felicidad es hablar del Betis. El Betis de Joaquín.#Joaquín2022 pic.twitter.com/vKpWdAjFVV — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) May 25, 2021

La entrevista para los medios oficiales, con Juan Bustos de maestro de ceremonias, se realizó en un sofá, a lo Bertín Osborne,. Allí reapareció Haro para darle la segunda sorpresa: intercambiaron elogios, se abrazaron y se despidieron, casi nada y aclarar que le amplían el contrato por quién es y no por quién ha sido."No teníamos ninguna duda. No es una renovación por su trayectoria y por todo lo que nos ha dado Joaquín. Es por su rendimiento actual y. Creemos en él y en su capacidad para seguir dándonos mucho. Luego, también es marca Betis. Joaquín, como también Gordillo, representa al club como nadie.. Es un gran bético y será también un gran presidente algún día", bromeaba Ángel Haro."Tenemos una. Hemos venido hablando durante todo este tiempo de nuestras sensaciones. Estamos para llevar al Betis a lo más alto y yo me sigo sintiendo fuerte como futbolista, así que...", contestaba Joaquín sobre la opción de asaltar el palco. "Están llevando el barco muy bien, hemos sufrido la pandemia como todos, peropara seguir creciendo dentro y fuera del campo. Yo lo voy a seguir haciendo dentro, trabajando para aportar al máximo al equipo de mi alma para cada año ser mejores. No es fácil, pero tiene que ser el objetivo.", agregaba, adulador.La fiesta contó, entre otros, con la presencia de Morante de la Puebla y los toros, del Comandante Lara y los chistes, para acabar con la emoción más desatada con la irrupción de Susana, su mujer, y sobre todo de don Aurelio Sánchez, padre orgulloso e incapaz de contener unas lágrimas que se fueron contagiando al resto.