Antonio Blanco se suma a la sub-21 tras el positivo de Moncayola

Antonio Blanco, futbolista del Real Madrid, se incorporará mañana jueves a la concentración de la selección española sub-21 de cara a la segunda fase del torneo, la de eliminatorias que arranca el próximo lunes 31 de mayo, tras la baja por coronavirus de Jon Moncayola. Blanco estará a disposición de Luis de la Fuente para participar en la dinámica de la selección sub-21 en la Ciudad del Fútbol desde mañana jueves y comenzará a preparar junto al resto de sus compañeros el Europeo de Hungría y Eslovenia en el que España se enfrenta a Croacia en cuartos de final.

El centrocampista, internacional en 13 ocasiones con la sub 19 y en 20 con la sub 17, se estrenará con la sub 21 tras una temporada en la que, además de despuntar en el Castilla dirigido por Raúl González Blanco, disputó 218 minutos en la élite con el Real Madrid, siendo un habitual en las últimas convocatorias del francés Zinedine Zidane aún con el título de LaLiga en juego. El positivo de Moncayola comunicado en la mañana de este miércoles obligó a la selección española sub-21 a cambiar sus planes. El vuelo a Maribor (Eslovenia) previsto para hoy se pospuso hasta el sábado, dos días antes del debut, y los de Luis de la Fuente siguieron preparando en Las Rozas, en un entrenamiento dividido en grupos por el protocolo anticoronavirus, los cuartos de final.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó de que en los dos PCR realizados al resto de la expedición no han aparecido más positivos.