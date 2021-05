Koundé admite que "es cierto que este verano podría cambiar de club"

"Respecto a mi futuro, es cierto que este verano podría tener que cambiar de club, aunque no es algo sobre lo que se esté trabajando (ahora). No he decidido nada. Pero, por supuesto, mi objetivo es algún día evolucionar en un gran club. Quiero intentar progresar y ganar trofeos también, que sigue siendo mi objetivo. Poder comenzar la temporada cada año diciendo que el objetivo es ganar un título en particular. Que tenga que cambiar de equipo es una posibilidad, pero por el momento no hay nada hecho". Jules Koundé soltaba este viernes la 'bomba' durante su comparecencia oficial en rueda de prensa durante la concentración de la selección francesa para la Eurocopa.

Habitual con la sub 21, el central sevillista ha sido llamado por Deschamps para una causa mayor, aunque no es algo que le imponga: "No tengo miedo, no. Creo que, si me llamaron, es porque me lo merezco, que el entrenador tiene suficiente confianza en mí y piensa que tengo las capacidades para evolucionar en este equipo. Hay un pequeño período de adaptación, pero lo haré lo más breve posible para integrarme rápidamente y demostrar que tengo cualidades, que puedo ayudar". Finalmente, sobre su temprano despertar, Koundé no tiene claro cuándo y por qué se produjo: "Es difícil de decir. Quizás, cuando llegué a Sevilla y empecé a jugar cada vez más, también con la llegada de la Champions. Siempre ha sido algo que estaba en mi cabeza. Siempre he creído en ello, siempre he trabajado para ello. Tener ese objetivo en la mira significó que pude hacer las actuaciones que hice en el Sevilla. También gracias a este club que me ayudó mucho y a mis compañeros que siempre me empujaron".

Un mensaje que, en cierta forma, podrían sonar a despedida, aunque la marcha del ex zaguero del Girondins no será a cualquier precio. De hecho, Monchi ya rechazó en anteriores ventanas 55 millones de euros del Manchester City, que terminó pagando incluso más por el luso Rúben Dias. Ahora, se habla de PSG, Manchester United y los dos grandes de España (aunque el Madrid ya ha cerrado a Alaba) como posibles pretendientes de Koundé, con una cláusula superior a los 80 kilos a la que siempre se ha remitido el Sevilla F.C. Hasta ahora, contaba con el beneplácito del jugador, que parece estar ya preparado para un salto.