Nasri y su relación con Sampaoli, la acusación de dopaje o la plantilla de ése Sevilla FC,

Gran parte recuerda del sevillismo recuerda la temporada 2016/2017 como algo especial por el fútbol ofensivo que desplegada sobre el terreno de juego el Sevilla FC de Jorge Sampaoli. La llegada del técnico argentino supuso una ruptura total con el estilo de Unai Emery y para ello Monchi fichó jugadores de otro perfil. Uno de los que llegó, para sorpresas de muchos, fue el internacional francés Samir Nasri.

Sin espacio en el Manchester City, el atacante francés llegó cedido a Nervión y su primera mitad de temporada en el Sevilla FC fue brillante. Sin embargo, a partir de enero todo empezó a torcerse entre los rumores de una posible marcha de Sampaoli a la selección argentina llegó la eliminación ante el Leicester en Champions y la figura de Nasri empezó a apagarse.

Ahora, Nasri ha recordado cómo se produjo su llegada al Sevilla FC y la charla que tuvo antes con Sampaoli para convencerle. El ex del City asegura que el de Casilda le dijo que no le importaba que saliera de fiesta mientras rindiera en cada partido. "Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir de discotecas, hacer lo que quieras, yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana, que juegues bien'. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que el se encargaría de cuidarme al perro", recordó Nasri sobre su relación con el argentino.

También habló el exsevillista sobre el episodio de dopaje por un tratamiento que se hizo en la clínica Drip Doctors en Estados Unidos durante las vacaciones de Navidad: "Era una inyección de vitaminas que era legal y tenía receta. No quise jugar más después de aquello. Incluso le dije a Sampaoli que me dejara fuera, pero siempre quiso que jugara. Estaba ansioso y perdido. No lo demostré en el campo, el fútbol se acabó para mí".

Por último, Nasri destacó la calidad que tenía aquella plantilla del Sevilla FC: "Teníamos uno de los mejores equipos de Europa. Con Nzonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami, Mariano... Durante 6 meses fuimos tan fuertes como el Barça y el Real Madrid".