La posible vuelta a casa del ídolo Ricardo Oliveira

Ya tiene 41 años, pero aún hay equipos que se lo disputan. Ricardo Oliveira, como su antiguo compañero Joaquín, se niega a colgar las botas y tras descender con el Coritiba la pasada temporada, su contrato acaba el domingo y varios equipos se han interesado por contar con sus servicios.

El ex del Real Betis, al que su club no puede mantener su alto salario y al que está enfrentado -le está reclamando pagos atrasados-, ha sido tentado por un histórico del fútbol brasileño. Un club que no hace demasiado llegó a ser subcampeón de Liga, pero al que una grave crisis le ha llevado a la cuarta categoría. Se trata de la Portuguesa, un club en el que jugaron Dida, Zé Roberto, Djalma Santos... y del que salió y dio el salto al profesionalismo el propio Ricardo Oliveira hace 21 años.

En la Serie D del Brasileirao, quieren empezar su escalada de la mano de uno de sus referentes históricos. Y tratan de convencerle con su vuelta a casa y con un contrato que le permita retirarse allí. No tanto con el salario al que no podrían llegar.

"Queremos contar con él. Estamos convenciendo a un jugador de Champions para que juegue la Serie D. Lo solucionaremos en unos días. Sabe que aquí no encontrará un San Siro, donde brilló tanto", asegura Antonio Carlos Castanheira, presidente de Portuguesa, a la columna de Menon. El dirigente piensa contar con él para el debut del equipo 'luso', el próximo 5 de junio ante el Cianorte. Para ese día, Oliveira será libre para decidir si vuelve o no a sus inicios.