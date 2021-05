Koundé insiste en su posible salida del Sevilla y condiciona las prioridades de la planificación

Que Jules Koundé es feliz en el Sevilla FC es tan evidente como recomendable resulta entender que no se pueden poner puertas al campo ni diques a un océano. Es lógico que piense en seguir creciendo. Sólo tiene 22 años y lleva dos temporadas a un nivel tan sobresaliente, con las tablas de un veterano y con la pujanza de su edad, que muchos ya se le señalan entre los mejores centrales del mundo. Normal que los grandes clubes le cortejen. Es más, en las oficinas de Nervión no hay ni el más mínimo atisbo de drama. Esta película ya la han visto muchas veces.

Y es que si Monchi trajo a Koundé fue precisamente para esto: 88 encuentros en sólo dos temporadas, un título, dos clasificaciones para la Champions y un récord histórico de plusvalía en puertas. Desconocido por muchos hace dos veranos, extrañó que el Sevilla pagase por un veinteañero la friolera de 20 millones de euros más casi cinco en variables. Bastó el llamamiento del director deportivo a la paciencia y un mensaje de 'tranquilos, sé lo que hago' para expandir la tranquilidad y la confianza que luego el internacional francés se ha ganado con creces. Con rendimiento y con compromiso.

"Ir a Sevilla me pareció la mejor opción para intentar superarme y no me arrepiento de mi elección. Ya estoy en un club grande, pero obviamente me gustaría jugar en un club aún más grande. Veremos qué me depara el futuro, pero esto (la posibilidad de salir este verano) es algo que se me queda en la cabeza", ha confesado con sinceridad Koundé en una entrevista concedida al medio francés Telefoot, donde ha redundado lo que ya expresaba dos días antes en sus primeras declaraciones como internacional 'Bleu' en Clairfontaine, abriendo por primera vez la puerta a una salida de Nervión.

"Mi objetivo ahora es tener algo de tiempo de juego. Es un gran motivo de orgullo. He trabajado mucho para llegar aquí y ahora el objetivo es quedarme", ha añadido sobre su último gran salto en su carrera. El central se encuentra en estos momentos concentrado por primera vez con la selección absoluta de Francia, con la que prepara la participación en una Eurocopa que comenzará dentro de dos semanas y que condiciona de dos maneras distintas la planificación del Sevilla de cara a la 21/22.

Y es que, por un lado, el debut con Francia en la Euro aumenta aún más la cotización de Koundé. Por el mediático escaparate de la máxima competición continental de selecciones y porque su contrato contempla un aumento de su ya de por sí elevada cláusula de rescisión. No obstante, también obliga a esperar un mes y medio para saber qué ocurre definitivamente con él (se habla de United, Chelsea, Real Madrid...) y eso condiciona la hoja de ruta de Monchi.



El director deportivo del Sevilla ha comenzado por las salidas. Vaclik, Escudero y Franco Vázquez terminan contrato y a ellos se unirá Aleix Vidal, pues el club ha decidido no ejercer la opción unilateral para ampliarle hasta 2022. Eso, a la espera de saber qué planes tiene Julen Lopetegui para el cedido Alejandro Pozo obliga a buscar un recambio para Jesús Navas, otro de los que termina su vinculación el próximo 30 de junio. Aunque, en su caso, no se esperan problemas para que firme un año más (con opción a un segundo).

Una alternativa para el palaciego es señalada como la prioridad por el 25 por ciento de los participantes en la última #EncuestaHelvetiaED. Ha sido la segunda opción más votada, ya que la primera ha sido un recambio para Fernando Reges (56%), rol para el que Gudelj no termina de convencer. Sólo a un 6% le preocupa el lateral zurdo y la rotación para Marcos Acuña, por un 13% que señala el centro de la defensa. Eso, claro está, si Koundé y Diego Carlos siguen. Después de sus declaraciones, a buen seguro esa opción crecerá bastante más.