Así han sido las primeras negociaciones del Betis para suplir a Emerson y Mandi

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, no sólo no se va a ningún sitio, sino que ha decidido ser parte activa en la planificación de la próxima temporada. Muy activa. En Chile desvelaron un interés del Fenerbahçe y los medios de Turquía se encargaron de propagar el rumor a bombo y platillo. Desde Heliópolis confirman que ese tanteo existió, pero que el técnico verdiblanco no se plantea un cambio de aires. La mayor prueba de ello fue su presencia, la semana pasada, en un cónclave junto a Ángel Haro, José Miguel López Catalán, Alexis Trujillo y Antonio Cordón para definir la hoja de ruta del mercado estival de fichajes.

En este sentido, como ya expresó en su gira por todas las emisoras de radio de Sevilla, Pellegrini ha dejado claro que para poder ser competitivos en una temporada con LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League, será necesario reforzar mucho una plantilla que ya espera la confirmación oficial de los fichajes a coste cero de Rui Silva y de Juan Miranda, al margen de la renovación de Víctor Ruiz (la de Joaquín es la única anunciada de momento, pero también se trabaja en la de Aitor Ruibal).

Haro no quiere hacer locuras y Cordón, que intenta apretar para el club se suelte la manga, explota nuevamente el mercado de agentes libres para dedicar la mayor parte de sus recursos económicos en los sustitutos de Emerson 'Royal' y Aïssa Mandi. Ésa es otra de las exigencias de Pellegrini: el lateral derecho y el central titular deben estar cuanto antes. A ser posible, para la vuelta al trabajo del equipo el próximo 6 de julio. No será fácil, porque los primeros tanteos han dibujado esfuerzos monetarios difíciles de satisfacer.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, uno de los zagueros que más 'tilín' hacen a Pellegrini es Fabián Balbuena. El paraguayo, de 29 años y 1,88 de altura, ya estuvo a las órdenes del chileno en el West Ham inglés, cuando cruzó el charco después de brillar en su país y en Brasil. Ocurre que el internacional guaraní queda libre el próximo 30 de junio y está pidiendo un sueldo 'top', de 2,5 millones de euros, que incluiría una prima por llegar libre y que considera que es el salario que corresponde a un jugador que viene de la Premier League.

Ese precio ha espantado un poco a Cordón, que ha dejado esos primeros contactos en barbecho, como hiciese con otros de los centrales que han sonado en las últimas horas: Fede Fernández (32), del Newcastle, que también termina contrato el mes que viene. Según la información contada en Radio Marca, el Betis les habría transmitido en estas primeras conversaciones que su tope sería una ficha de entre 1,5 y 2 kilos, que tampoco es moco de pavo. Mientras, sigue peinando un mercado para el que también han sonado recientemente Luiz Felipe (con un año más de contrato en la Lazio) y el canterano del Real Madrid Castilla Víctor Chust, aunque en éste caso pega más como complemento de la zaga que para suplir a Mandi.

La misma situación el primer nombre que sonó para el carril diestro de la defensa. Héctor Bellerín gusta desde hace años al Betis y viceversa. El nombre del canterano del Barça ha sonado para el club heliopolitano con varias personas distintas en el despacho de la dirección deportiva y el actual jugador del Arsenal no ha escatimado a la hora de demostrar que es bético desde la cuna. Eso sí, tiene un sueldo de seis millones de euros totalmente prohibitivo para Cordón, que habría planteado una cesión con opción de compra del español (con contrato hasta 2023 con los gunners).

En todo caso, Bellerín tendría que renunciar a una parte muy amplia de su ficha y de momento eso no sucederá como para completar una operación con la celeridad que Pellegrini ha demandado a los rectores béticos. Mientras tanto, Elseid Hysaj (27), lateral diestro albano que acaba contrato con el Nápoles y que también ha sido encartado en ventanas anteriores, se ha postulado como otra opción contemplada en el Benito Villamarín, según las informaciones que llegan de la prensa italiana.