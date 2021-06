El padre de Guedes carga contra el Valencia y aviva al fuego de su posible salida a Sevilla o Villarreal

El de Gonçalo Guedes, sin duda, va a ser uno de los grandes nombres del mercado de fichajes de este verano. Casi con total seguridad, el internacional portugués se va a mover de un Valencia CF al que José Bordalás acaba de llegar para ejercer de sargento de hierro y acabar con el polvorín en el que se ha convertido Mestalla. El ex del PSG, después de una espectacular primera temporada como cedido, ha completado dos cursos bastantes irregulares. Peter Lim, propietario del club che, quiere hacer caja y el luso se presenta como una de las mejores opciones, sobre todo teniendo en cuenta que tendrá la Eurocopa como escaparate.

Eso y que el extremo no aguanta más en el Valencia. En este sentido, su padre acaba de echar más leña al fuego y ha alimentado de manera notable las opciones de un cambio de aires. En declaraciones a la portuguesa Antena 1, Rogerio Guedes ha sido bastante claro a la hora de expresarse sobre el futuro más inmediato de su hijo y no ha perdido la oportunidad de lanzar un dardo a los dirigentes del club levantino y al insoportable clima que rodea a la entidad en los dos últimos cursos.

"Gonçalo estaría bien si no fuera por la situación en la que está el Valencia CF. Sólo puede brillar cuando hay un equipo que se lo permite. Si se va a ir este verano o no, eso no lo sé, pero para el Valencia la próxima temporada no hay Champions, ni Europa League... Él está de más en el club", espetó Rogerio, preguntado por el fuerte interés del Sevilla FC y del Villarreal CF.

Ni nervionenses ni castellonenses, eso es obvio, pueden ni quieren hablar de los 40 millones de euros que de primeras exigiría el Valencia y calculan que, dada la situación, el precio de Guedes estaría en torno a la mitad (unos 20 kilos). Además, el cuadro amarillo, con Unai Emery como principal aval, estaría incluso dispuesto a incluir a un canterano che para abaratar la operación e intentar repetir el éxito de las gangas que ya se llevó el pasado verano de Mestalla: Dani Parejo y Coquelin.

Ésa posible moneda de cambio sería la del exdelantero del Valencia Paco Alcácer. El internacional ha visto cómo se esfumaba sus opciones de convencer a Luis Enrique para volver a la selección y jugar la Euro, después de terminar la temporada como tercer delantero del Villarreal, por detrás de Gerard Moreno y Carlos Bacca e, incluso, compitiendo de igual a igual con Fernando Niño.

El Sevilla FC tampoco va a hacer locuras por Guedes, un futbolista muy del gusto de Lopetegui y un Monchi que ya supo pescar con éxito en el río revuelto del Valencia con Éver Banega y que intentó hacerse con Parejo en varias ocasiones. Los nervionenses buscan alguien que apriete (o sustituya si llega una buena oferta) a Lucas Ocampos en la banda izquierda, pero antes de lanzarse a la piscina tiene que esperar a saber qué ocurre con los jugadores de banda que regresan de sus respectivas cesiones: Bryan Gil, Alejandro Pozo, Oussama Idrissi y Rony Lopes.