Monchi y el mercado: "Nos podemos equivocar poco porque no hay margen"

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director deportivo del Sevilla FC, ha hecho balance de la temporada que recién terminó y no dudó en poner una calificación "muy por encima del sobresaliente" a la campaña que han realizados los nervionenses en la 20-21. En una interesante charla en el canal de Youtube Fuerte y al lado natural, el gaditano se mostró muy sincero. "Mi nota es muy subjetiva. No por ser parte, sino que controlo parámetros que vosotros no controláis. Netflix, Amazon y HBO no pueden hacer todas juntas una serie para contar lo vivido en estos 13 meses desde el inicio del confinamiento. Me niego analizar la temporada sin lo vivido. Hemos sacado sobresaliente, matrícula de honor y lo siguiente", aseguraba.

Una temporada muy complicada: "Si nos centramos en lo deportivo es que hemos estado muy cerca de todo. En cuanto a crecimiento de club me quedo con los últimos ocho meses. Hemos dado un paso importante en la creencia en nosotros mismos. Hemos salido reforzados. Cuando regresé de Roma le dije al club que el objetivo del Sevilla era alcanzar los 80 puntos en Liga y nos hemos quedado cerca".

Un mercado de fichajes largo: "Todo el mundo quiere vender antes de comprar. Estamos en un momento donde tenemos que tener paciencia y tranquilidad porque estamos tomando decisiones importantes. Estos últimos escalones son los más complicados. Cuando estás arriba la caída es más peligrosa. Nos podemos equivocar poco porque no hay margen".

Hay necesidad de vender: "Este modelo lo sustentan los éxitos deportivos. Nunca en Gol Norte habrá una pancarta dando las gracias al director financiero. Nosotros no hemos cambiado nunca el discurso. A nivel de hoy, con el nivel de costo de la plantilla, que es el 80 o 90% del gasto, no te da sin ingresos extraordinarios. Y elegimos que las plusvalías en ventas de jugadores fueran prácticamente ingresos ordinarios. Mientras que no nos equivoquemos mucho en los fichajes, el modelo funciona. Este modelo lo tenemos que mantener".

La clave para el rendimiento de los jugadores: "Mis dos pilares son firmar jugadores y estar cerca del jugador, más aún de la persona. He sido futbolista y sé lo que se vive en un vestuario. He intentado evitar que el vestuario se sintiese solo. Estar cerca de la persona, que el jugador esté concentrado 100% en lo deportivo, es un buen paso para llegar al éxito. En cualquier departamento del Sevilla están atentos con eso. El triunfo en Colonia tiene mucho que ver con el ambiente en el hotel de concentración. Este club eso no lo puede perder. Tomas Vaclik, tras tres años y jugando poco en el último, se marchó llorando. Franco entró y salió llorando de su despedida. Eso significa que hemos conquistado a la persona. Y tienes mucho ganado con esto".

El crecimiento del Sevilla FC: "En un momento muy difícil, Roberto Alés tuvo la capacidad de mirarle la cara al sevillismo y decirle la verdad. El sevillismo le compró ese mensaje. Roberto puso las bases para que después José María del Nido le diera el cambio que necesitaba el club para seguir creciendo. Ese crecimiento, de forma horizontal, ha permitido que el Sevilla siga manteniéndose en la élite. Ha habido años menos buenos, dubitativos, pero se ha seguido creyendo en el proyecto. Ha habido confianza en mi parcela. No todo es color de rosa. Comprar a un jugador no es sencillo. Tenemos un modelo a imitar, mucha gente intenta imitar. Aquellos clubes sin un gran potencial económico intentan mirarse en el espejo del Sevilla. Como nosotros nos miramos en otros en su momento".