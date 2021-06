Javi Puado, el Betis y su futuro: "Me queda un año de contrato, estoy contento, pero no me asusta nada"

Es uno de los nombres más repetidos en las últimas 72 horas. El joven héroe nacional. Todo el mundo le esperaba en el once titular de Luis de la Fuente para el España-Croacia del pasado lunes, en los cuartos de final del Europeo sub 21 que se está celebrando en Eslovenia. Salió desde el banquillo para hacer el 1-0, regalar el que habría sido el definitivo 2-0 si Yeremy Pino no hubiese fallado -a un metro de la línea y con la portería vacía- y volvió a aparecer a falta de diez minutos para el final de la prórroga para, con un golazo, sellar el pase a las semifinales de la Rojita.

Hoy, se le espera de inicio en el choque ante Portugal buscando repetir presencia en la gran final, mientras no para de resonar su nombre. Por su buen rendimiento con la selección nacional, sí, pero también por la intensa rumorología acerca de su futuro. Termina contrato en 2022, ya antes de su doblete a Croacia había llamado la atención del Real Betis y la Euro sub 21 es un escaparate que a buen seguro va a aumentar la difusión de sus interesantes características, su tesón, su esfuerzo y su pelea en una carrera meteórica que ha estado plagada de obstáculos que habrían sido insalvables para la gran mayoría de los chavales de sus edad.

No para Puado, quien no se asusta así como así. Y habla sin tapujos de lo que le pregunten, incluidos los rumores de futuro y ese primer tanteo del Betis desvelado hace unos días por el portal Goal.com. "Sólo tengo un año de contrato. El Espanyol es mi casa y estoy muy contento, siempre lo he dicho", respondía el joven atacante en una entrevista al diario Marca desde la concentración en tierras eslovenas, donde dejó claro que se ve preparado para afrontar cualquier reto, desde un cambio de aires a un club con más exigencia mediática a convertirse en uno de los líderes de la vuelta a Primera del cuadro blanquiazul: "Si hay que coger responsabilidades, las cojo, no tengo problemas".

"No creo que sea muy diferente, siempre he sido una persona que intenta trabajar y hacerlo de la mejor manera posible. Si no juego, trato de hacerlo mejor para poder jugar y, obviamente, tras un año en Segunda con la obligación de volver a subir, había que tomar responsabilidades para devolver al club al sitio donde merecía. Es cierto que cada año que juegas y se hace así de bien, creces", manifestó en la citada entrevista, entendiendo como normal que se hablen de sus 13 goles y ocho asistencias con los pericos o de su portentoso doblete con la sub 21.

"Es cierto que soy de los más jóvenes del equipo, junto a Nico, Pol o Pedrosa, pero intento ayudar de la mejor manera posible, siempre lo digo. Intento hacerlo bien y si hay que coger responsabilidades, las cojo, no tengo problemas, pero en el equipo están los capitanes o jugadores que han disputado competiciones muy importantes. Trato de aprender de todos, hacerlo de la mejor manera posible pero dándole mi toque", señaló Puado, quien demostró que se toma con humildad y prudencia los cantos de sirena y la lluvia de azúcar de los últimos días.

No sólo le preguntan a Javi Puado sobre su futuro. También al seleccionador, Luis de la Fuente, quien ha dejado claro que, al nivel de forma y confianza que está el catalán, "este Europeo puede cambiar su carrera". Sobre la actuación clave ante Croacia, autor de los dos goles, pese a su suplencia, el seleccionador aseguró que tenían decidido desde el princpio que podía hacer mucho daño como revulsivo, ante un rival que esperaba cansado después de perseguir el balón casi todo el choque: "Consideramos que Puado podía ser más determinante entrando en un momento dado del partido por sus condiciones. Está con una confianza fantástica. Es un futbolista llamado a ser un grande".