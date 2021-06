El sueldo de Guedes, inasumible para el Sevilla y sus pretendientes.

"Gonçalo estaría bien si no fuera por la situación en la que está el Valencia CF. Sólo puede brillar cuando hay un equipo que se lo permite. Si se va a ir este verano o no, eso no lo sé, pero para el Valencia la próxima temporada no hay Champions, ni Europa League... Él está de más en el club". Estas fueron las palabras de Rogerio Guedes en Portugal, padre de Gonçalo Guedes y que viene a alimentar las dudas sobre la continuidad de su hijo en Mestalla la próxima temporada.

En España ya se han interesado el Sevilla FC y el Villarreal por su situación, aunque por el momento el Valencia se remite a los 40 millones de euros que pagó en su momento al PSG por el internacional portugués, que además jugará la Eurocopa.

Tampoco ha tardado en surgir interés por el extremo valencianista desde Italia, donde la Fiorentina de Gattuso ha movido ficha también para conocer la situación del jugador que maneja la agencia de representación de Jorge Mendes. El Corriere dello Sport asegura que una de las bazas del conjunto viola puede ser el propio Mendes, que es el mismo representante que ha llevado a Gattuso a la Fiorentina.

Sin embargo, el obstáculo que se habría encontrado la escuadra de Florencia sería el mismo que se han encontrado anteriormente Sevilla FC, Villarreal o Everton, su elevado salario. Y es que Guedes percibe en el Valencia nada más y nada menos que 5,5 millones de euros netos, lejos del techo salarial que tienen marcado en Nervión, en aproxidamente 3,5 millones de euros. También se queda lejos la Fiorentina, cuyo jugador mejor pagado es Franck Ribéry, con 4 milloens de euros.