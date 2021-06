El Betis echa cuentas ante la ofensiva blaugrana por Fabián

Tras su intento desesperado para fichar a Fabián el último día del pasado mercado estival, el Atlético mira este año a otros derroteros y está más centrado en devolver a De Paul a LaLiga que de recuperar la opción del palaciego. Con el Madrid sobrado de efectivos en el centro del campo se preveía un verano en el que el ex del Betis no se movería, pero según apunta Catalunya Radio, el Barça ha retomado el fichaje y se ha puesto en contacto con el agente del futbolista para ver las opciones que hay de que recale en Can Barça.

El club que preside Joan Laporta, incluso, ya habría hecho algún tanteo con el Nápoles, conocedor de que su presidente Aurelio de Laurentiis es muy peculiar y muy duro negociando. Incluso se ha especulado con la opción de que Pjanic o Junior pudieran entrar en una posible operación, dado que el Nápoles busca lateral zurdo y que Pjanic sigue teniendo mucho cartel en Italia.

Es la única opción que hay para que el Barça pueda optar al fichaje, porque los 50 millones en los que el Nápoles valora a Fabián son inalcanzables para un Barça con una deuda muy elevada. Aunque conociendo a De Laurentiis señalará a la cartera y no tanto al intercambio de jugadores. Así lo ha hecho siempre y los resultados le han dado la razón.

El Betis, no obstante, seguirá muy atento a la evolución de un caso que podría reportarle varios millones a sus arcas, no en vano, Fabián se marchó con 22 años al Nápoles y, por tanto, el Betis recibiría por formación el 4,5 por ciento del valor del traspaso del jugador.

El Barça ya quiso hacerse con Fabián tras su regreso al Betis después de estar cedido en el Elche, pero Setién no lo dejó salir, le dio galones y le acabó convirtiendo en uno de los referentes de aquel Betis que se metió en Europa League. Luego, tras fichar por el Nápoles, varias veces su nombre se ha visto relacionado con el Barça, sin pasar de ahí. Ahora parece que van en serio. Aunque les falta 'cash'.