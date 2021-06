Lo que Sabaly puede dar al Betis, 45 segundos que definen a un todoterreno

Sabaly se convertía ayer en el tercer fichaje del Real Betis -segundo oficial- de la presente temporada y cerraba una de las dos posiciones prioritarias en la que trabaja la secretaría técnica para tenerlas listas en el arranque de la pretemporada.



El futbolista llega para hacer olvidar a un Emerson que, en sólo dos años y medio, se había ganado a la afición gracias a su potencia y entrega. Y aunque no tenga la juventud del brasileño, el internacional senegalés ha demostrado a lo largo de su carrera condiciones para ello, tanto en defensa como especialmente en ataque, donde es un extremo más.



Tras cinco años en el Girondins, el club bordelés se ha despedido del ya jugador bético Youssouf Sabaly con algunas de las perlas que ha dejado en este tiempo en el Decano del fútbol francés. "Le agradecemos su implicación y profesionalidad en el Girondins de Burdeos. Le deseamos lo mejor para el resto de su carrera", publicaba en su cuenta de Twitter junto a un video apenas 45 segundos en el que mostraba lo mucho que el franco-senegalés puede ofrecer en el Betis.

Youssouf Sabaly quitte le Club. Il s'engage aujourd'hui au @RealBetis.

On remercie le latéral droit pour son implication et son professionnalisme aux Girondins de Bordeaux.

On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.#MerciYoussouf pic.twitter.com/NTet44yXVC