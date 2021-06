La tensa anécdota de Ruibal y Loren en México con Guardado mediando con la policía

"Estoy muy feliz. Esta renovación es un premio a un trabajo que me ha permitido seguir vinculado al equipo en el que quiero estar. Ahora, a descansar un poco en vacaciones y pensando ya en volver la próxima temporada y seguir trabajando como hasta ahora", ha confesado Aitor Ruibal, que se ha congratulado por estar disfrutando de estos días de descanso "con la tranquilidad de tener ya casa" y de saber dónde va a jugar. El atacante catalán ha disfrutado de un paradisíaco viaje por el Caribe mexicano en compañía de su amigo Loren Morón y sus respectivas parejas que ha dejado una tensa anécdota.



Las vacaciones caribeñas han servido para recargar energías después de una agotadora temporada y han tenido como guinda la buena noticia de su renovación por el Betis; pero no empezaron bien para Aitor Ruibal ni para Loren, víctima indirecta del embrollo. De hecho, comenzaron muy mal por culpa de un descuido que les hizo pasar un mal rato en un aeropuerto mexicano y que acabó con Andrés Guardado como mediador ante la policía de su país, a pesar de encontrarse concentrado con su selección junto al también bético Diego Lainez.



Así lo ha relatado Ruibal en una entrevista al programa 'Todo al Verde', de Betis TV: "Fue nada más llegar al aeropuerto. Fui a salir de allí y me di cuenta de que me había dejado el pasaporte de mi mujer en el carrito de las maletas. Salimos, lo buscamos, pero no apareció por ningún lado. Llamé a todo el mundo que se me ocurría que podía llamar y al final quien nos salvó fue Andrés Guardado. Gracias a él, pude hablar con la policía de allí, que no era nada fácil, la verdad, y pudimos poner una denuncia de pérdida del pasaporte para poder arreglar la situación".



El final de la anécdota fue feliz y a partir de ahí todo fue como la seda, como han demostrado en redes sociales ambos jugadores verdiblancos, que mantienen un vínculo muy estrecho: "Con Loren me llevo muy bien. Tenemos mucho 'feeling' desde que coincidimos en el filial y más que compañero es un gran amigo".



Aitor Ruibal atendía a los medios del club desde su habitación de juegos, sentado en una comodísima silla de 'gamer' que llevó a preguntarle por el tiempo que dedica a jugar. "Soy un auténtico viciado, no tengo miedo a decirlo porque es la verdad. Uno de mis mayores hobbies es esto: ordenador, 'play', videojuegos... y poco más", ha admitido entre risas.



Precisamente otro 'viciado', su también buen amigo Borja Iglesias, ha participado en el original vídeo con el que el club verdiblanco anunciaba el acuerdo con Aitor Ruibal para extender su vinculación el año que aún le restaba y tres temporadas más, hasta el 30 de junio de 2025.





"Me da mucha tranquilidad.. En los últimos tres años volvía a Sevilla para hacer la pretemporada sin tener casa ni sin saber dónde iba a jugar", ha manifestado, al tiempo que reconocía que esta 20/21 ha superado sus mejores expectativas: "No me lo esperaba para nada., en que la recompensa iba a llegar, pero no me lo esperaba. Eso sí, he trabajado muy duro para tener esta oportunidad e intentar aprovecharla., pero sabía que era muy difícil hacerme un hueco".