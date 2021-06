Edu Expósito, en la recámara de Cordón a la espera de salidas en el centro del campo del Betis

Edu Expósito, en la recámara de Cordón a la espera de salidas en el centro del campo del Betis UES

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, había pedido al club un arreón a la planificación antes de la vuelta al trabajo del equipo prevista para el 6 de julio y el director deportivo, Antonio Cordón, ha recogido el guante con firmeza. El extremeño ha metido la directa con tres renovaciones (Joaquín, Víctor Ruiz y Aitor Ruibal) y los fichajes de los laterales Youssouf Sabaly y Juan Miranda. Ahora, la gran prioridad es el central que suplirá a Mandi y cabe esperar que el ritmo decrezca un poco, a la espera de solucionar varias salidas previstas y/o previsibles, para las que la secretaría técnica ya maneja posibles relevos.

Varias de esas posibles salidas se esperan en el centro del campo. Una de las mayores esperanzas del Betis en la Eurocopa que arranca este viernes se centra en una posible revalorización de William Carvalho, que está en la lista de la vigente campeona continental, Portugal. Además, desde México llega un interés de Monterrey por Andrés Guardado que el Benito Villamarín estarían dispuestos a estudiar, si es que llega esa supuesta oferta; a Paul y puede que también a Edgar se les buscará una cesión. Por Guido siempre hay ruido mediático...

Por si acaso, Cordón trabaja para tener cubiertas las espaldas y peina el mercado en busca de oportunidades para reforzar el mediocentro. Así ha surgido el nombre de Edu Expósito, jugador de la SD Eibar, que ha descendido a Segunda y tendrá que desprenderse de activos para equilibrar sus modestas cuentas.

La noticia la ha destapado este jueves el Diario Vasco, que también informa de que, además del Betis, se han interesado por la situación del centrocampista de Cubellas -el fichaje más caro de la historia del conjunto armero- otros equipos de Primera división como el Villarreal CF, el RC Celta y el Deportivo Alavés.

En el verano de 2019, el Eibar pagó 4 millones de euros por Edu Expósito (24 años) al RC Deportivo de La Coruña. A las órdenes de José Luis Mendilibar ha tenido un papel con altos y bajos, pero ha tenido un protagonismo a tener en cuenta, ya que ha disputado 72 encuentros oficiales en estas dos temporadas, en las que ha celebrado cuatro goles y ha repartido cuatro asistencias.

Expósito no es el primer centrocampista que suena para el Betis 21/22. El diario Mundo Deportivo apunta a que el club heliopolitano habría preguntado por una posible cesión de Yangel Herrera, mientras que el turco Tokoz -abre este viernes la Eurocopa con su selección ante la de Italia- lleva meses sonando y no le faltan informes de los verdiblancos, de los que conoce muchos detalles gracias a su compañero sevillano Francisco Montero, ex de la AD Nervión.