Los halagos de Monchi al 'Tecatito' Corona.

El futuro del mexicano 'Tecatito' Corona está en boca de todos en México. Al atacante del Oporto tan sólo le resta un año de contrato con los portugueses por lo que los rumores sobre una posible salida en este mercado de verano se han disparado. Y entre sus pretendientes ha vuelto a ser colocado un Sevilla FC desde el que no niegan que es un jugador que gusta mucho.



Ya lo dijo en su momento Julen Lopetegui, que además lo tuvo bajo sus órdenes en el Oporto, y también el propio Monchi en alguna que otra entrevista concedida a medios mexicanos, como precisamente la último de ayer a Imagen Televisión.



"¿De Corona qué voy a decir yo? Es un gran jugador del Oporto que además ha trabajado con mi entrenador, Lopetegui. Es un jugador importantísimo, en la temporada 2019-20 fue denominado mejor futbolista del campeonato portugués. Por tanto, poco puedo aportar que ya no sepamos todos. Corona es un jugador de un nivel altísimo, tiene que ser objeto de un seguimiento, pero eso no quiere decir que mañana vaya a venir Corona al Sevilla FC", explicó el de San Fernando, muestra de que se habla y mucho del próximo destino del 'Tecatito' en México.



De hecho, el propio futbolista, concentrado con su selección, ha hablado sobre su futuro más cercano: "Sea en el Oporto o donde sea, renovando o no, quiero estar feliz y que mi familia también lo esté y al final ya se verá".





Ramón Rodríguez, "Monchi" (@leonsfdo), Director General Deportivo del @SevillaFC, habló en exclusiva con @ImagenTVMEx, sobre la Liga MX y los jugadores que podrían llegar al club andaluz #AbreLosOjos @LopezOlvera pic.twitter.com/L3zLJIqROu — imagenzea (@imagenZea) June 9, 2021