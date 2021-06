Lopetegui también elogia al 'Tecatito': "Claro que tiene nivel para jugar en otra liga".

Si hace unos días era el director deportivo Monchi el que se deshacía en elogios hacia Jesús 'Tecatito' Corona, extremo mexicano del Oporto y que el verano pasado ya sonó con fuerza como posible fichaje del Sevilla Fútbol Club. Ahora ha sido el técnico nervionense Julen Lopetegui, en una entrevista a Marca Claro en México, el que también ha destacado el potencial del 'Tecatito' y de los futbolistas mexicanos en general.



El propio Lopetegui reconocía el verano pasado que el jugador del Oporto era una de sus debilidades, pues ya lo dirigió en su etapa en el banquillo del conjunto portugués. Ahora, cuando al mexicano tan sólo le resta un año de contrato y hace unos días ya dejó en el aire su futuro, las palabras del vasco adquieren aún mayor relevancia.



"No voy a hablar de nombres propios porque todo se puede malinterpretar y a los periodistas os gustan las dobles lecturas", bromeaba el técnico sevillista durante la videoconferencia, aunque luego entró a destacar sus cualidades.



"Siempre he dicho que el futbolista mexicano, incluido el Tecatito, son jugadores de mucho nivel, él está en un muy buen equipo como el Oporto y claro que tiene nivel para jugar en otras ligas, a partir de ahí dictará o no lo que marque el mercado y lo que pueda pasar en el futuro. Insisto que está en un buen equipo y poco más puedo decir", concluyó Lopetegui.





