Rony Lopes, en el casting de la Lazio de Sarri.

Rony Lopes aprovecha sus días de vacaciones para relajarse mientras de reojo está atento al móvil para conocer dónde jugará la próxima temporada. El portugués sabe que no cuenta para Julen Lopetegui, y aunque tiene que volver a Nervión tras su cesión al Niza, es consciente de que volverá a salir.

Hace unas semanas ya salió desde Portugal el interés del Benfica, club de cuya cantera salió rumbo al Manchester City siendo un adolescente. Las 'Águilas' preguntaron al Sevilla FC para conocer las pretensiones del club nervionense además de dejar claro al jugador que debería rebajar sus emolumentos.

Por el momento, no han habido más avances significativos entre el Benfica y el Sevilla FC pero parece que a Rony Lopes no le faltarán pretendientes. No en vano, el diario romano Il Messaggero publica hoy que el sevillista estaría en los planes de la nueva Lazio de Maurizio Sarri.

Según este medio, el conjunto de la capital de Italia está rastreando el mercado a la búsqueda de extremo que se adapta al 4-3-3 de Sarri y el casting ya ha comenzado. Son muchos los nombres, algunos más asequible que otros, como por ejemplo Politano, Ilicic, Jovetic, Orsolini o Felipe Anderson, además de Rony Lopes.

Así que, habrá que esperar acontecimientos pues a la vez, la Lazio conoce del interés del Arsenal por el 'Tucu' Correa, al que precisamente fichó del Sevilla FC en el verano de 2018 por algo más de 15 millones de euros. Ahora la Lazio pide 40 millones por el argentino, y parece que no está dispuesta a bajar de ahí.