"Lopetegui tumbó el acuerdo con el Tottenham".

Hace unos días llegaba desde Inglaterra la noticia de que Julen Lopetegui, técnico del Sevilla FC, estaba en la lista de candidatos para hacerse con las riendas del banquillo 'Spurs' la próxima temporada. Ya lo hizo en 2007 llevándose a Juande Ramos en plena temporada y este verano parece que ha vuelto a intentarlo con el actual técnico nervionense según apuntan desde Reino Unido.

Así lo asegura el periodista del The Sunday Times (The Times en su versión dominical) Duncan Castle en el podcast 'The transfer window', donde repasa el mercado de fichajes de los equipos más potentes de la Premier. Ahí desveló que el Tottenham habría estado muy cerca de fichar a Lopetegui tras haber llegado incluso a un "acuerdo de términos", aunque finalmente el de Asteasu tumbó la negociación, lo que provocó que los 'Spurs' fueran a por el luso Paulo Fonseca.

El periodista británico ahonda en el tema y cuenta que "una muy buena fuente" le sopló que "el Tottenham recorrió un largo camino con Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, con el que había acordado términos con el Sevilla para pagar la cláusula de su contrato, de cinco millones de euros".

"Luego, por razones personales relacionadas con asuntos familiares, y también debido a los cambios provocados en el movimiento de personas por el Brexit, Lopetegui tumbó del acuerdo y el Tottenham fue a por Fonseca", cuenta Castle, dando así más detalles de lo que pudo haber sido la salida de Lopetegui tras dos años en el Sevilla FC.

Cabe recordar que Lopetegui renovó su contrato con el Sevilla en el pasado mes de octubre, ampliando su vinculación por dos años más, hasta 2024, y que en las últimas ruedas de prensa de la temporada ya dejó claro que su intención era la de continuar en el Sevilla FC.