François Gallardo reaparece tras pasar por prisión con nuevo programa, hablando de Ramos y el Sevilla y de Fekir y el Betis...

Sergio Ramos levanta pasiones enfrentadas, eso es lo único claro. Se le ama o se le odia. No hay un término medio, como tampoco en las informaciones cruzadas que salen desde Sevilla y Madrid con respecto a su futuro más inmediato. El central de Camas es uno de los integrantes más glamurosos de la interesante lista de jugadores que quedarán libres dentro de dos semanas. Muchos son los que aseguran saber cuál va a ser su equipo la próxima temporada, pero de momento las posturas no pueden estar más alejadas las unas de las otras.

El entorno de Ramos filtró hace unos días a varios periodistas madrileños que tiene un ofertón del Sevilla FC -rompería por muchísimo el techo salarial del club nervionense- y que va a volver a vestir la camiseta con la que empezó a jugar al fútbol. Esta noticia provocó una fuerte discursión en el programa televisivo El Chiringuito entre el periodista de Marca Juanma Rodríguez, que defiende con uñas y dientes su información, y el que fuera delegado blanquirrojo, Cristóbal Soria, que se lo tomó a pitorreo y aseguró que desde el propio Sánchez-Pizjuán le han desmentido por completo esa propuesta millonaria.

Por si faltaba salseo a este 'culebrón', ahora ha reaparecido un antiguo colaborador del programa de Josep Pedrerol para amenazar a éste con hacerle la competencia con un nuevo espacio de tertulia deportiva y para dar su primera exclusiva después de pasar dos años en la cárcel. Se trata de François Gallardo, el falso agente FIFA que daba noticias rocambolescas con su peculiar estilo: sujetándose las gafas, bebiendo de su taza para dejar una pausa dramática y acabar señalando con su dedo a cámara, soltando una coletilla que se hizo muy famosa hace unos años: "Y, si no, desmiéntemelo".

Gallardo convocó una rueda de prensa para anunciar su reaparición y como gancho ha usado a Sergio Ramos, que hace unos días mostró en redes sociales cajas de mudanza en su casa y que, según aseguró, está convencido de que la próxima temporada jugará en el Sevilla FC. A pesar de lo que asegura Cristóbal Soria, a pesar de que hace unos días se volvió a reunir con Florentino Pérez buscando desbloquear las enquistadas conversaciones para su renovación y a pesar de que el propio Monchi diese a entender con sus palabras que el defensa camero está usando a su exequipo para apretar al presidente merengue y decantar de su lado la negociación.

"Sergio Ramos es jugador del Real Madrid. Creo que él está en conversaciones ahora para seguir en el Madrid y sólo puedo decir esto", espetaba en una entrevista con Sky Sports el director general deportivo del Sevilla FC, que también cerró la puerta a Ferrari y Samu Castillejo y que fue tan escueto como clarificador a pesar de que desde la capital siguen insistiendo en que el destino del central será Nervión.

Gallardo: "Participé en el fichaje de Fekir por el Betis"

De la popularidad en El Chiringuito (y Punto Pelota, antes), al infierno de la prisión de Brians 1 (Barcelona). Fue acusado de estafa por un compañero de tertulias al que le habría sacado 12.000 euros. Estuvo año y medio en busca y captura. El juez le citaba y él no se presentaba, pero ahora asegura que ha saldado todas sus deudas y quiere retomar su carrera televisiva donde la dejó.

"En la cárcel he estado muy bien. Estaba en una celda individual con tele. Todos me conocían en el módulo y se han portado fenomenal. ¿Mi día a día en prisión? A las 07:00 horas, a levantarnos. De 08:30 a 09:15 desayunábamos. A partir de ahí, te podías apuntar a muchas actividades. A fútbol, a otros deportes, a inglés, a francés€", relata en una entrevista con El Español.

" Yo nunca dije que fuese agente FIFA, sino que colaboraba con un agente FIFA. Es que también leí por ahí en muchos sitios eso de que yo era agente FIFA... Hombre, tampoco voy a salir a desmentir todo lo que digan de mí. La cosa es que ése compañero de tertulia me dio ese dinero para inversiones. Se invirtió, salió mal y se perdió. Yo no me lo quedé. Se perdió. Entonces él me puso una denuncia. Pero yo no recibía las citaciones judiciales", se justifica asegurando que, entre sus negociaciones más relevantes, está la del fichaje de Fekir por el Real Betis.



"He seguido haciendo operaciones con jugadores. La última, por ejemplo, la de Nabil Fekir por el Betis., explica Gallardo, que asegura que tendrá un programa en la televisión "cañero y divertido" para competir contra Pedrerol.la próxima temporada", concluye el polémico personaje, instando a que alguien se lo desmienta.