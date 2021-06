Lopetegui: el interés del Tottenham, su futuro, Guedes, Koundé...

El papel de Julen Lopetegui a las órdenes del Sevilla FC ha despertado el interés de varios clubes importantes de Europa, entre ellos el Tottenham. Nada nuevo en el Sevilla FC, que en los últimos años ha visto cómo le han 'robado' a sus técnicos siempre que han destacado. Ya pasó con Juande y el propio Tottenham, o posteriormente con Emery.

Ahora, el propio Lopetegui se ha referido a ello, reconociendo que han existido posibilidades. "Digamos que estoy donde quiero estar, hemos podido tener opciones. Lógicamente estamos muy contentos, muy felices, y con la cabeza centrada en hacer crecer al Sevilla FC y hacerlo otra vez competitivo el año que viene", ha comentado en un podcast de Marca, donde también ha dejado claro su compromiso con el club nervionense.

"Sueño con hacer al Sevilla FC un equipo cada vez más competitivo y dar respuesta a esa ilusión que tiene el sevillismo, que no es sencillo. Cada año que haces cosas importantes, al año siguiente es más complicado. Y nos tenemos que preparar para ese reto, para ese escenario. Y ese es un poco el sueño del entrenador; tratar de dar respuesta a tu equipo, mejorarlo, que compita y cada vez juegue mejor. El trabajo del entrenador nunca tiene fondo. Ahora descansar y cargar pilas tras dos años casi sin vacaciones; es el momento de cargar baterías y llegar fuertes y enteros al inicio de la pretemporada y empezar a competir. La vida de un entrenador es lo suficientemente larga y diferentes retos y objetivos se ponen enfrente de uno", apostilló.

Cuestionado por nombres propios como el de Guedes o Koundé y su posible salida, Lopetegui prefirió no mojarse: "En lo que respecta a los nombres propios que me comentas, lógicamente no te voy a hablar de nombres propios. Tenemos plena confianza en Monchi y tenemos un guion de lo que tenemos que hacer para seguir siendo competitivos el año que viene y en ello está Monchi, que es el mejor. Confiamos en él, que va a ser capaz de conseguir que esa plantilla sea competitiva para afrontar los retos que tenemos el año que viene".

Igual de ambiguo se mostró al hablar de su paso por la selección y su crispada salida, a dos días del Mundial, una vez que se hubiera anunciado su contratación por el Real Madrid: "Aquello ya está hablado. Volver a hablar de aquello solo va a conseguir que dé un titular a deshoras. Lo que hicimos fue algo que entendimos que era la manera más transparente de lo que estaba pasando en ese momento, pero lo primero era intentar hacer un gran Mundial, que era lo más importante. Pero no quiero volver a abrir ese melón".