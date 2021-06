Sambi Lokonga, un movimiento de mercado que miran Sevilla FC y Real Betis

Albert Sambi Lokonga, centrocampista defensivo del Anderlecht, es una de las nuevas perlas emergentes del fútbol europeo. Su nombre comienza a sonar con fuerza para los grandes clubes europeos, tal y como ocurrió en el mes de abril cuando el propio jugador señalaba al periódico a Het Laatste Nieuws que muchos clubes poderosos, entre ellos el Sevilla Fútbol Club, le llevaban tiempo "siguiendo y haciendo informes desde hace algún tiempo. Y de que el Anderlecht, este verano, sí estará dispuesto a vender".



Parece ser que dichos vaticinios podrían convertirse en realidad en escaso tiempo, puesto que según informa el afamado periodista italiano Nicolò Schira, el Arsenal ha tomado la iniciativa para fichar a futbolista y ha presentado una oferta de 22 millones de euros al Anderlecht mientras que al centrocampista defensivo le ha ofrecido un contrato por cinco temporadas.



De completarse la negociación, el Sevilla FC y Monchi tendrían que buscar otro objetivo para dicha demarcación, debido a que hay planes de reforzar dicha zona con un futbolista que otorgue descanso al ya veterano Fernando Reges.



Por otro lado es una operación que indirectamente puede beneficiar al Real Betis Balompié, puesto que el Arsenal contrataría a un futbolista de la misma demarcación que Guido Rodríguez, mediocentro que ha sido vinculado en varias ocasiones con los 'gunners', movimientos del que este periódico no tiene constancia alguna.





