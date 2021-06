Tebas: "Creemos que empezaremos con el 70% de público la próxima temporada"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró durante el foro 'EFE Sport Business Days' de este jueves que el avance de la vacunación en España les permite ser "más optimistas" y creen que se iniciará la temporada con el "70% de media de público en los estadios". El abogado destacó que las consecuencias económicas de la crisis sanitaria se notarán en los fichajes de este verano, en el que "los precios van a tener que bajar" y en el que "los clubes españoles salen en buena posición" por ser de la Liga "que menos pérdidas va a tener y ser la que mejor ha financiado las pérdidas".



-Se hablaba de 1.000 millones de euros de desajuste en esta temporada debido a la pandemia. ¿Cuál es el balance final de esta, esperemos, última temporada con la COVID-19?

- Ese balance era de toda la época COVID. En el fútbol a veces hacemos las cosas más complicadas de las que son. Sabiendo que hasta el 30 de junio no se van a producir los traspasos de jugadores, los números serían que hemos perdido 2.000 millones de ingresos, hemos podido recuperar, a raíz de las medidas de los clubes de ahorro de gastos y reducción de salario, unos 1.000 millones; por lo que las pérdidas netas son 1.000 millones de euros.

- ¿Qué ratios maneja LaLiga de la vuelta del público a estadios?

- Aquí siempre hay que depender de las autoridades sanitarias y de la evolución de la pandemia. Lo que sí que es claro es que, sobre la mesa, no es lo mismo que nos encontramos a comienzos de la pasada temporada o en las navidades pasadas. Hay un porcentaje importante de la población vacunada. En el mes de agosto que vamos a comenzar va a haber, según el presidente del Gobierno, un 70% de vacunación de la población; parece que el ritmo va a eso. Basamos nuestros planes en eso y vamos a ser más optimistas. Creemos que andaremos sobre el 70% de media de público en los estadios la próxima temporada".

- Además de dedicarse a la gestión, usted es muy futbolero. El tema estrella de la temporada ha sido el VAR y las manos, incluso a veces más que los goles o el fútbol en sí. ¿Cómo se presenta la nueva temporada en este sentido?

- La mano de turno dependiendo del equipo también tenía más repercusión (ríe). Lo dije alguna vez, yo no sabía qué era mano y que no. Creo que Velasco Carballo habrá tomado nota de esta circunstancia y me consta que están intentando que los árbitros de VAR sean menos, más especializados para unificar los criterios. Pero no olvidemos que eso es una decisión del colectivo arbitral. Nosotros podemos opinar y mostrar la desazón de muchísimos clubes en jugadas que se han visto perjudicados. Sí que es verdad que se necesita un criterio de unificación, negarlo sería negar la evidencia.



EUROCOPA, MERCADO DE FICHAJES, PIRATERÍA Y PARTIDO EN MIAMI



- Al principio me ha dicho que ve la Eurocopa cuando puede. ¿Le sorprende que con la vuelta del público España haya recibido pitos?

- También hay un entorno muy crítico con Morata, en los medios de comunicación. Si lo hay, no me sorprende lo que pueda pasar. Como dijo Luis Enrique, también hubo aplausos. Sabemos cómo es el fútbol, es una montaña rusa; si mete dos goles en el próximo partido y uno de tacón, todo el mundo lo pondrá. Voy a poner un ejemplo. Nadal ha llegado a semifinales de Roland Garros, donde lo ha eliminado el número uno del mundo y ya se está hablando de cuál será el futuro de Nadal? (ríe) tampoco le hago mucho caso.

- Presencia jugadores en Eurocopa: 119 (Premier League), 88 (Bundesliga), 71 (Italia) y 41 (LaLiga). ¿Qué le dicen estos datos?

- Que el que escribe eso no lo estudia. A la Eurocopa van 24 selecciones de 55 que tiene la UEFA. Y si empezamos a sumar San Marino, Chipre, Albania? y vamos quitando van selecciones que son algo de potencia futbolística. Cuando se habla de Inglaterra, Gales juega aparte y cuentan como extranjeros jugando en la Premier League, como Escocia, Irlanda? Hay que contar también con que la Premier tiene muchísima tradición en el mundo escandinavo y tiene muchos jugadores suecos jugando. Si viésemos la Copa América el dato sería otro, habría muchos jugadores de la Liga. Si fuese un Mundial estos datos serían otros.

- Hablando de fichajes para este verano. ¿Qué pueden hacer nuestros clubes?

- Se tiene que contraer el valor. Si los clubes quieren obtener liquidez los jugadores van a tener que bajar los precios que venían pidiendo. Por ejemplo, Haaland podría valer 180 millones en un mercado normal y ahora no hay nadie, o quizá una excepción, que vaya a pagar ese dinero. Todo se tiene que contraer y ahí los equipos españoles salen en una buena posición. Somos la Liga que menos pérdidas netas va a tener, que mejor ha financiado estas pérdidas. En Italia ha sido financiado con deudas con jugadores e impuestos y eso mete muchísima presión. La Premier ha publicado que ha perdido solo en 2019 1.000 millones de euros. Nosotros no pasamos de 1.000 millones. Si el mercado se contrae nuestra situación es bastante mejor que el resto de Ligas, incluso un poco mejor que los alemanes.

- La unidad antipiratería ha sido un modelo empresarial para el presente y para el futuro y es un pilar fundamental en LaLiga. ¿Sigue habiendo tanta piratería?

- Sí, el pirata va sacando siempre nuevas formas, nuevas tecnologías; pero nuestro sistema lo detecta todo. Cuando salen nuevos los estudiamos para atacarlos tecnológicamente o con medidas legislativas, como recientemente creemos que vamos a conseguir en la Unión Europea. Hoy puedo decir que la piratería es menor a la que había hace cuatro o cinco años en España, pero nunca va a ser cero. Lo importante es que ha habido un cambio de mentalidad y los que tenemos que invertir y proteger nuestros productos somos los propietarios.

- ¿Habrá partido en Miami este año?

- No lo sé, yo creo que dependerá de los tribunales, y después si no nos dieran la razón, dependerá que cambie la forma de pensar de las personas que están en la Federación. Si no nos dan los tribunales la razón esperaremos a que cambien de pensamiento las personas que están en la Federación, y si no esperaremos a que cambien las personas que están en la Federación.