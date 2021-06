Setién, Don Erre que erre: "Ir a una rueda de prensa en Sevilla es muy duro"

Quique Setién es agua pasada ya en el Real Betis, aunque el veterano entrenador no deja de referirse a su etapa en Heliópolis, que se prolongó por dos temporadas (2017/2018 y 2018/2019) de las tres que firmó inicialmente. El santanderino se fue perdonando su último año y tras llegar a un acuerdo con Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que siempre lo tildaron de "caballero" y que acabaron dándole la razón en su pulso con Lorenzo Serra Ferrer, que sería el siguiente en desvincularse muy poco tiempo después de abandonar el otrora mediocampista internacional La Palmera.

Un primer curso exitoso, especialmente en la segunda vuelta, cuando el cambio de sistema, el fichaje de Bartra y las promociones desde el filial de Junior y Loren permitieron al Betis clasificarse para la Europa League dio paso a un segundo en el que arreciaron las críticas por el juego horizontal, la fragilidad en defensa y la imposibilidad de repetir presencia en competición continental, de la que fue apeado por un Rennes con menos nombre que otros rivales en la primera eliminatoria post Fase de Grupos, aunque se quedó a las puertas de esa séptima plaza que habría tenido premio, al tiempo que cayó en semifinales de la Copa del Rey que, precisamente, se disputó en el Benito Villamarín.

"En los últimos meses, hay un grupo de aficionados que no me traga, no ve nada positivo, y me tengo que ir. Es lo que no me gusta del fútbol. Sigo disfrutando del juego como cuando lo practicaba en mi barrio. Me encanta jugar al fútbol y me mantengo solamente por poder disfrutar jugando al fútbol. Me encanta estar con los futbolistas, el trabajo diario, entrenar... Pero ir a una rueda de prensa en Sevilla, por ejemplo, es muy duro", afirma Setién en una entrevista con la Cadena Ser, donde recordó su polémico paso por el Barcelona: "Ya he pagado el luto que tenía que pagar. Estando allí, me encontré con un montón de cosas que me sorprendieron, situaciones muy, muy complicadas que no pude resolver. Pero ahora ya no hay vuelta atrás".