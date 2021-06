Castro: "Sergio Ramos nunca ha sido una opción, ni siquiera una previsión".

José Castro, presidente del Sevilla FC, pasó ayer por los micrófonos de 'Radio Gaceta de los deportes' de RNE para hablar de todo un poco. Desde la presencia de España en Sevilla para jugar la Eurocopa, los rescoldos de la Superliga o incluso de la salida de Sergio Ramos. En primer lugar, el mandamás nervionense defendió a la afición de Sevilla que tanto ha sido criticada por los pitos a Morata. "Si hay una ciudad futbolera en España, en Europa y en el mundo es Sevilla. Y no lo digo yo, no son palabras de Pepe Castro, me baso en datos, las cifras están ahí. Entre los dos clubes de la ciudad hay más de 80.000 abonados. Y aficionados, hablaríamos de millones por todo el mundo. Y todo ello en una ciudad de 700.000 habitantes. Hacedme una comparación con cualquier otra ciudad del mundo...", explicó.

Cuestionado de nuevo sobre al asunto de la fallida Superliga, Castro volvió a dejar clara la postura del Sevilla FC y dejó la posible sanción en manos de los responsables: "Yo no soy la persona que tiene que tomar esa decisión. Para eso están los distintos comités de la UEFA. Lo que sí estamos es en desacuerdo absoluto con la Superliga y lo hemos explicado en la sede de la UEFA. Si al fútbol le quitas el mérito, qué sentido tiene. Es una barbaridad de unos pocos interesados, propietarios de clubes, que sólo miran por sus intereses. Incluso con promociones sería una ruina, sería la ruina del fútbol. La industria del fútbol y muchos equipos de Primera y Segunda quedarían absolutamente aparcados".

También destacó José Castro el crecimiento del Sevilla FC debido precisamente a eso, a la capacidad competitiva de la entidad: "En los últimos años hemos mejorado mucho en los ingresos de televisión repartidos por LaLiga. Y eso ha hecho ha llevado igualdad al fútbol. Esta temporada, hasta que faltaban tres o cuatro jornadas, había cuatro equipos que podían salir campeón. Hacía mucho tiempo que no se veía algo así. El campeón ha sido el Atlético de Madrid y ha habido clubes como nosotros que hemos estado ahí cerca. Y eso es lo bonito del fútbol, igual que pasa en Inglaterra. Hay cinco o seis equipos que pueden ser campeones. ¿Por qué tenemos que someternos a que Madrid y Barcelona tengan unos ingresos brutales? Quitarle la meritocracia al fútbol es quitarle su corazón".

Por último, el presidente sevillista fue preguntado sobre si realmente ha habido interés en negociar con Sergio Ramos su posible retorno al Sevilla FC: "Sergio Ramos no ha sido nunca una de nuestras opciones; ni siquiera era una previsión. Aparte de que nosotros respetábamos la situación, porque entendíamos que él estaba en una negociación con el Madrid. Monchi trabaja mucho, siempre con previsión, y la verdad es que nunca hemos hablado de Sergio".