Las cifras reales de un Guido que cotiza al alza con Argentina y los goles del Betis en la Copa América

El Betis está muy pendiente a la Copa América 2021, donde tiene varios focos de atención. Por un lado, con Brasil está el ya exverdiblanco Emerson, pero desde el Benito Villamarín están atentos a una posible revalorización y traspaso por parte del FC Barcelona que dejaría un buen pellizco en las arcas béticas. Por otro lado, observa con satisfacción cómo Claudio Bravo estira su buen momento con el que acabó la temporada liguera y es el líder absoluto de la selección de Chile. No obstante, el internacional suramericano que más está dando que hablar es Guido Rodríguez, quien sigue cotizando al alza con Argentina.



En la madrugada del sábado, Guido dio el triunfo a la albiceleste ante Uruguay al anotar el único tanto del encuentro (1-0) un cabezazo picado a centro de Messi que dio en el poste antes de colarse en el portal de Muslera. Con esta diana, el mediocentro del Betis se ha ganado muchos elogios, entre ellos los de su propio seleccionador Lionel Scaloni y ha inscrito su nombre en la historia de los representantes más ilustres del Betis en la Copa América.



Como recuerda la cuenta de Twitter de @2010MisterChip, Guido Rodríguez es el tercer jugador del Betis que marca un gol en toda la historia de la Copa América, tras los que consiguieron el brasileño Denilson (anotó dos en la edición de 2001) y el también argentino Giovani Lo Celso (una diana en 2019). De hecho, el actual jugador del Tottenham -el mayor traspaso de la historia heliopolitana- compartió centro del campo con el pivote en el once inicial de Scaloni ante Uruguay.





Las cifras reales de Guido y los planes del Betis

Pero el gol no fue lo único en lo que destacó Guido, que tuvo unde Argentina. Atento siempre a la(Cavani le reclamó un penalti) y sobrió por arriba,, encontró siempre elpara iniciar la salida,con determinación fuera de zona... En definitiva, el Guido se ha visto con el Betis este curso y que ha sido el quinto centrocampista con más acciones defensivas exitosas en la cinco principales ligas europeas. En LaLiga 20/21, además, fue el jugador cony el segundo con más acciones defensivas exitosas (412).El temporadón de Guido ha tenido reflejo en su, pues ha experimentado la mayor subida de toda la plantilla y ya está entre los más caros junto a Sergio Canales y a Nabil Fekir. Todo ello aumenta el número de posibles pretendientes, sí, pero ante todoestival de fichajes, en el que sólo se contempla unao el abono íntegro de su elevada cláusula de rescisión, dede euros. El ex del América ayuda. Le ha comunicado al club que su sueño siempre fue jugar en LaLiga y sólo una propuesta millonaria de alguno de los grandes de España le haría plantearse una salida. QueDesde su llegada al club hace una temporada y media, se ha hablado mucho de las condiciones y del porcentaje exacto que tiene el Betis sobre el mediocentro internacional. ED ha podido consultardel argentino con el Betis, que se hizo con elde su pase en enero de 2019 por unen concepto de títulos y clasificaciones para competiciones europeas (como ha sido el caso).Cuanto más tiempo esté vistiendo las trece barras, más se alejará del club azteca. En el sentido más literal: según el acuerdo de su traspaso,más de sus derechos por el precio pactado en su día. Como ya suma 59,para ser a un 80% propiedad heliopolitana.encuentros y el América siempre se reservará un 10 por ciento en caso de futura venta (al margen de los variables ya citados).De hecho,para adquirir de manera inmediata ese 30% saltándose el calendario pactado. Y es que no se les interesa, ya que la cotización del centrocampista a día de hoy es muy superior a la que tenía cuando se negoció el traspaso, a sólo seis meses de acabar su contrato con el equipo crema y quedar libre. Es decir, en resumen, que, por eso la intención de la entidad es darle salida a William Carvalho y a algún otro futbolista como Tello, algo con lo que en el Betis evitarían verse forzados a vender a un activo como Guido. Eso, o que algún club llegue con los 80 millones de euros que marca su cláusula, algo que se antoja poco probable actualmente.Hasta ahora, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo,-ahora más centrado en cerrar a Lokonga según la prensa británica- no es el único del que tienen conocimiento en la planta noble del Benito Villamarín, habiendo otros clubes que vienen siguiendo al internacional argentino de manera asidua, habiendo llegado, incluso, a sondear la predisposición del Betis y del propio futbolista a posible transferencia el próximo verano. Le ha llegado algo sin concretar depero, de momento,En cualquier caso, si finalmente tanto Guido como el Betis optan por la continuidad del albiceleste,para, así, podercon la entidad de las trece barras. Algo similar a lo que el Betis ya hizo con Sergio