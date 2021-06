Luis Enrique: "No hemos sido suficientemente superiores"

El seleccionador español Luis Enrique Martínez elogió a Polonia, que evitó el triunfo de España en la Eurocopa y lamentó las ocasiones desaprovechadas, especialmente, el penalti fallado por Gerard Moreno "en un momento que venía muy bien"

"Siento unas ganas tremendas de ver el partido para analizarlo. Pero no son las mejores sensaciones. Hemos sido superiores pero no lo suficiente para ganar con claridad. Me ha gustado Polonia, que no nos ha hecho muchas ocasiones pero sí alguna como la de Lewandowski que acabó en gol. Lastima del penalti que nos venía muy bien en un momento crucial del partido. Tuvimos ocasiones", analizó el seleccionador en Telecinco.

Luis Enrique "esperaba una mayor superioridad y poder generar más ocasiones pero es por culpa del rival también que hizo un gran trabajo. Cuando no hay un resultado positivo hay que analizar el partido especialmente".

"Me hubiera gustado que los cambios hubieran aportado más pero no se ha dado. No es culpa de los jugadores que son los primeros que quieren hacerlo bien", agregó el seleccionador que se mostró confiado en la clasificación a octavos.

"Una victoria nos asegura la clasificación y podemos ser primeros, incluso, primeros de grupo. Nadie dijo que fuera a ser fácil", continuó el preparador.

"Para eso estáis vosotros (los periodistas) para tranquilizarnos y animarnos. Estoy encantado de este grupo. Hay que venir aquí dentro de cuatro días. No hay otra. Hay que ganar", insistió Luis Enrique que elogió a Álvaro Morata no solo por el gol marcado.

"Morata ha hecho muchas cosas bien hoy y el otro día, el gol es una anécdota que le viene muy bien a él y a los delanteros. El rival lo ha hecho muy bien y nos ha puesto en apuros", insistió.

Luis Enrique descartó que hubiera enviado un mensaje positivo a los jugadores porque no habla con ellos tras el encuentro. "Se lo habrán inventado, no hablo después nada más acabar el partido, nunca, porque no es el mejor momento para sacar conclusiones. Solo doy ánimos para el próximo partido".

"Lo que tenemos que hacer es jugar mejor y generar más ocasiones. Esperamos estar a la altura", concluyó el seleccionador español.