Consenso entre todas las partes sobre el futuro de En-Nesyri en el Sevilla: la Premier puede esperar

La Premier League es el campeonato liguero más prestigioso del mundo, el lugar con los estadios más famosos, donde más dinero mueve el fútbol y donde se pagan las mejores fichas, al menos en los campeonatos más competitivos de Europa. Cerrar la puerta a un equipo inglés que llega con la cartera llena dispuesto a dar golpe de talonario no es nada sencillo. Por eso, para el Sevilla FC debe ser un motivo de orgullo -y ejemplo gráfico del alto estatus continental que se ha labrado- que un jugador como Youssef En-Nesyri sentencie de manera tajante que está bien en Nervión y que la Premier puede esperar.

Son palabras mayores. Lo normal en un jugador joven (24 años) que viene de firmar la mejor temporada de su carrera (24 goles entre todas las competiciones) es dejarse llevar por los tentadores cantos de sirena que llegan desde Inglaterra. El West Ham ya ofreció 32 millones en enero y subió la puja hasta los 40 a finales del mercado invernal, en una propuesta astronómica que contemplaba un sueldo de 3 millones de euros para En-Nesyri. En los últimos días, además, se habla de una nueva ofensiva británica, pero esta vez del Wolverhampton, que también está dispuesto a doblar la ficha del marroquí y la inversión realizada por el Sevilla FC hace sólo un año y medio, cuando pagó 20 kilos al Leganés.

Sin embargo, todas las partes tienen claro la postura. Si llega esa oferta anunciada desde Reino Unido, será rechazada. El club nervionense tiene claro que En-Nesyri no debe ser la gran venta de este verano -ese rol es para Koundé salvo sorpresa- y por lo tanto remitirá a cualquier postor a su cláusula de 80 millones de euros. Para ello, además, cuenta con el visto bueno del propio futbolista, como viene insistiendo su representante en varios medios de comunicación hispalenses.

"Hace unos días hablé con él y me lo dejó clarísimo. Yo no paro de recibir llamadas de clubes que quieren contratarlo pero aseguro al cien por cien que En-Nesyri no se va a ir. Es más... ¡ya no estamos escuchando las ofertas! A todos los clubes les estoy diciendo lo mismo, que En-Nesyri no quiere saber nada y que su único deseo es seguir en el Sevilla", confesó su representante Anass Ouzifi. El jugador tiene claro que si hay clubes poderosos dispuestos a hacer ese esfuerzo económico por él con sólo un año y medio de rendimiento en la élite, aún vendrán mejores cosas en el futuro si logra consolidarse y seguir creciendo en Nervión.



El consenso se completa con la opinión favorable de un sector del sevillismo. Preguntados por este periódico en la #EncuestaHelvetiaED, un mayoritario 49 por ciento se decantaba por negarse en rotundo y remitir al listado con las nuevas cláusulas de rescisión de la plantilla del Sevilla FC a todo el que llegue preguntando por En-Nesyri.

A este grupo se une otro considerable 29 por ciento que también rechazaría esos supuestos 40 millones de los clubes ingleses, aunque con la diferencia de que sí negociaría una venta por una cifra sensiblemente superior aunque por debajo de la cláusula. Sólo un 22 por ciento, poco más de una quinta parte de los votantes, aceptarían ingresar una plusvalía de 20 kilos limpios.