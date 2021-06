De Jong, tocado con Países Bajos

Luuk De Jong, futbolista del Sevilla Fútbol Club, se ha retirado lesionado del entrenamiento de esta mañana de Países Bajos con molestias en una de sus rodillas. El delantero neerlandés sufrió un golpe en un cruce con su compañero Cody Gokpa, extremo del PSV Eindhoven, según han mostrado en redes sociales los medios de comunicación que siguen la actualidad del combinado Oranje durante la Eurocopa.

Después de chocar con Gokpa, el ariete se quedó en el suelo donde recibió atención médica. Todo apunta a que no tiene mucha gravedad la dolencia y no será un dolor de cabeza para el Sevilla FC, pero sí para su selección ya que es duda para el partido de octavos de final, el cual se disputará el domingo en Budapest contra uno de lo mejore terceros de grupo.

La Eurocopa no está siendo el torneo de Luuk De Jong. El futbolista no está teniendo los minutos esperados, puesto que Weghorst está siendo titular indiscutible en la vanguardia junto a Depay, limitando la participación del sevillista a los minutos finales en los dos primeros partidos, contra Ucrania y Austria. En el último, frente a Macedonia del Norte, De Jong no jugó siendo sobrepasado en la rotación por Donyell Malen, del PSV Eindhoven.

Precisamente, el PSV ofertó por De Jong con el objetivo de recuperar al que fuese su atacante pero su propuesta no convenció al Sevilla FC, el cual esperaba que su jugador se revalorizara durante el campeonato para poder hacer caja suficiente para poder fichar a Joselu, delantero del Deportivo Alavés, que está en la agenda del director general deportivo sevillista, Monchi.