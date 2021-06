El debut en la Eurocopa de Koundé, su enfado con Mateu Lahoz y un precio justo en un mercado parado

El jugador del Sevilla FC Jules Koundé debutó este pasado miércoles en la Eurocopa, jugando como titular en el lateral derecho de Francia en el 2-2 frente a Portugal en la última jornada de la Fase de Grupos. El zaguero nervionense, uno de los nombres propios de este mercado estival de fichajes, se mostró satisfecho por el empate y la clasificación para octavos de final como líder del llamado 'grupo de la muerte' junto a los lusos, Alemania y Hungría.

"Estamos muy orgullosos y muy felices. Estaba muy emocionado con la idea de jugar este partido, aunque jugar de lateral no sea mi trabajo habitual. Me divertí mucho y conseguimos el objetivo que tenía la selección de Francia. Es verdad que podríamos haber hecho mucho mejor algunas cosas, pero han sido partidos muy exigentes, jugando cada cuatro días... Sin poner excusas, hace mucho calor y los cuerpos se ponen a prueba", explicó Koundé después de su estreno en la Eurocopa, donde cuajó un buen partido aunque se vio señalado por el penalti que supuso el definitivo 2-2.

El central del Sevilla FC taponó bien un centro de Cristiano Ronaldo, pero en la segunda jugada el portugués volvió a colgarla y pilló al galo con los brazos abiertos y arriba. La pelota le golpeó, cortó la trayectoria y el árbitro español Mateu Lahoz señaló la tercera pena máxima del Francia-Portugal. Fue una acción del todo fortuita, pero Koundé, siempre competitivo a más no poder, seguía dándole vueltas después del encuentro y no parecía muy conforme.

"El penalti por mi mano es lamentable. Mi mano está fuera del campo. Defiendo bien en el primer centro, trato de contrarrestar el segundo, estoy desequilibrado pero mi mano está levantada y la pelota golpea mi mano (y no al revés)", señaló, asegurando que además de involuntaria, no era infracción porque el balón había salido. "Es una pena, porque al final nos cuesta el empate, pero afortunadamente no nos quita el primer puesto", añadió, con alivio.

Sobre su posición como lateral, enfrentándose a Diego Jota y al propio Cristiano, que intercambiaban sus posiciones, Koundé admitió que "fue duro". "Me costó un poco más en el aspecto ofensivo, pero sé lo que puedo aportar. Táctica y físicamente son trabajos diferentes, pero yo trato de hacerlo lo mejor posible, juegue donde juegue. Si sigo jugando ahí un poco más a menudo seguro que tendré más automatismos. Todavía soy nuevo en esta selección absoluta y sólo trato de adaptarme lo mejor posible", analizó, con humildad, un jugador que está en boca de todos por el fuerte interés en su fichaje de clubes de la talla y el pretigio de Real Madrid, Manchester United o Chelsea entre muchos otros.

No hemos recibido ninguna oferta por Koundé. De momento no hay ofertas claras por ningún jugador. Está todo muy parado. La Eurocopa siempre para y retrasa el mercado, pero además este año todo está como está. Los clubes no tienen dinero porque han dejado de ingresar por muchos aspectos después de año y medio sin público en los estadios. No sé si será un buen año para vender o no, eso lo marcará la evolución del mercado. Yo creo que cuando haya una gran operación se desencadenará todo", aseguraba el martes José Castro en una entrevista para 'El Larguero' de la Cadena SER en la que repasaba toda la actualidad.

"Koundé es un magnífico jugador. Joven y bueno, las dos cosas. Barato no", relataba con tono jocoso el presidente nervionense, quien entre risas intentaba pasar de puntillas por el precio que consideraría justo por el internacional francés y deslizaba que -desde los 60 millones que puso el City el curso pasado- hay una especie de pacto con él para negociar a un precio alto pero por debajo de su cláusula: "Ya digo que no tenemos ofertas por ningún jugador. ¿Si lo venderemos por la cláusula? Ya veremos, de momento no ha venido nadie. No lo puedo saber. Cuando venga alguien lo veremos".