El Inter brasileño admite el interés en el bético Sidnei: "Le conocemos y le tenemos muy bien valorado"

Firmes por Guido Rodríguez ante el interés del Arsenal. Expectantes ante esa posible ofensiva del Benfica por William Carvalho y las que podrían llegar por otros jugadores con mercado como Cristian Tello o Loren Morón. Esperando poder avanzar en las noticias que apuntan a un posible regreso de Sidnei Rechel al Internacional de Porto Alegre, que ha reconocido el interés en el central. El Real Betis mira a varios frentes ante la necesidad de acelerar en materia de salidas. A falta de ingresos por traspaso y ayudado por el coste cero de los tres fichajes anunciados, el club heliopolitano busca al menos liberar fichas para obtener margen en el siempre estrecho tope salarial que autoriza LaLiga.

En este sentido, en el Benito Villamarín trabajan con la idea de dar facilidades para que salgan jugadores que no han contado para Manuel Pellegrini y la situación de Sidnei es una de las más claras. El Betis busca centrales para su renovada defensa y el ex de Deportivo, Espanyol o Benfica y unos honorarios cercanos al millón y medio de euros, que es la ficha aproximada que Antonio Cordón está ofreciendo a los zagueros tanteados. Desde Brasil, aunque tienen ciertas dudas, llega la opción más sólida para su salida y la entidad confía en que cristalice un interés reconocido por el vicepresidente del Inter.

Joao Patricio Herrmann reconoce que quieren repatriar al que fuera canterano, pero admiten que hay varios hándicaps. "A Sidnei lo conocemos porque jugó en el Inter. Es obvio que lo tenemos bien mapeado y muy bien evaluado internamente. Sin embargo, en este momento no hay nada con eso, sobre todo porque sólo podría hacerse a partir de agosto", comentó el alto dirigente del Inter para Radio Gaucha, recordando que, en el mejor de los casos, el actual jugador del Betis llegaría sólo para el tramo final del Brasileirao y se perdería la Copa Libertadores (el club brasileño juega los octavos dentro de dos semanas).

Sidnei, que el próximo mes de agosto cumplirá 32 años y que aún tiene vinculación con el Betis hasta junio de 2022, no ha contado casi nada para Pellegrini. El central brasileño sólo ha sumado 939 minutos de juego repartidos en 15 encuentros en toda la 20/21 y no se viste de corto desde el 8 de marzo, cuando completó el encuentro ante el Alavés. La temporada pasada, con Rubi y Alexis, apenas fue capaz de acumular otra quincena de partidos y lejos queda ya el bueno recuerdo de su rendimiento en los 34 choques que disputó a las órdenes de Setién en la 18/19.

Por todo ello, no hay nadie que vea con malos ojos las noticias que llegan desde su país, donde le sitúan entre las opciones finales escogidas por el Internacional de Porto Alegre, club en el que se formó y que, de manera intencionada o no, con las palabras de su vicepresidente mete presión a un Betis que no descarta la vía de la rescisión de contrato para garantizarse liberar margen salarial, aunque no es lo que más le conviene y lo intentaría evitar.